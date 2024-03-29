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Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України з рукопашного бою
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Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України з рукопашного бою

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спортсмени, Дніпро
Змагання з рукопашного бою на Київщині. Фото: Управління спорту міста Дніпра

Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України з рукопашного бою, присвяченого пам’яті полеглих спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це йдеться на сторінці Управління спорту міста Дніпра.

Вихованці відділення рукопашного бою спортивної школи Дніпра №7 вибороли 13 медалей різного ґатунку, з них: 8 золотих, 3 срібні та 2 бронзові.

У командному заліку збірна команда області виборола друге місце в розділі "легкий контакт" та третє місце в розділі "дозований контакт". Спеціальною відзнакою "За кращий прийом" нагороджений Мурад Гусейнов.

Кубок України з рукопашного бою пройшов з 22 по 24 березня в місті Буча Київської області. До змагань долучились 200 спортсменів із 15 областей.

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