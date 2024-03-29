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На Львівщині врятували канюка зі зламаною лапою: у якому стані хижий птах
ЕКОЛОГІЯРегіони

На Львівщині врятували канюка зі зламаною лапою: у якому стані хижий птах

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Канюк звичайний
Канюк звичайний, якого врятували на Львівщині. Пресслужба Львівської ОВА

У Перемишлянській громаді Львівщини мешканці врятували канюка звичайного, який зламав лапу. Цей хижий птах перебуває під захистом Бернської та Боннської конвенцій, Конвенції CITES та регіональних червоних списків України. Невдовзі його відпустять на волю.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОВА, до департаменту екології звернулися мешканці села Малий Полюхів Перемишлянської громади Львівського району. Вони помітили канюка, який під час польоту не побачив сіткової огорожі та зламав собі гомілкову кістку правої лапи.

Канюк зможе повернутися на волю після одужання
Канюк зможе повернутися на волю після одужання. Пресслужба Львівської ОВА

"Птахи – це волелюбні тварини, які живуть у природі та іноді стаються випадки, коли їм потрібна допомога людини. Вдячна ветеринарній клініці, спеціалісти якої спочатку оглянули птаха, визначивши пошкодження, та реабілітаційному центру для птахів "Вільні крила", який займається його лікуванням. Зараз птах вже йде на поправку та скоро повернеться у своє природне середовище проживання", – каже т.в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Оксана Війтик.

На Львівщині врятували канюка
Канюк на огляді у ветеринара. Пресслужба Львівської ОВА

Канюк звичайний — птах родини яструбових. В Україні це найчисленніший хижий птах; у різних регіонах — осілий, кочовий або перелітний. Харчується в основному мишами. У природних умовах живе орієнтовно до 26 років.

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