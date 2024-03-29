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Пошкоджені усі теплиці: як відновлюється після ракетного удару Ботанічний сад
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Пошкоджені усі теплиці: як відновлюється після ракетного удару Ботанічний сад

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Ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова відновлюється після ракетної атаки 25 березня. Від вибухової хвилі теплиці та адміністративна будівля зазнали ушкоджень. Підсумки збитків наразі встановлюються.

Вибите скло всіх шістьох теплиць, пошкоджено будівлю адміністрації, бібліотеку, лабораторію, вікна та двері інших будівель — такий вигляд має установа, в якій працюють науковці національного університету ім. І.І. Мечникова. Директорка Ботанічного саду Людмила Левчук розповіла, що готувалися до відкриття вже у квітні. Та через ракетний удар у рекреаційну зону Одеси, поки не знають коли зможуть приймати відвідувачів:

"Основна наша проблема на сьогодні — це те, що наші рослини втратили свою домівку. Нам звичайно дуже пощастило, що діло йде до весни та до літа. Якби це було взимку, то ми просто б втратили свої колекції. Але проблема дуже велика і нам треба щось думати, як це відновити, тому що, звичайно, до зими це треба вирішити".

Пошкоджені усі теплиці: як відновлюється після ракетного удару Ботанічний сад
Пошкодження Ботанічного саду після атаки РФ по Одесі 25 березня. Фото: Суспільне Одеса

Працівники поранень не отримали, зазначили в адміністрації. Чотири людини, які тоді були на території, кажуть, що цей день запам’ятають назавжди.

"Я знаходився на веранді адміністративної будівлі та в цей момент відбувся вибух. Потім я відчув поштовх зненацька. Був великий спалах вогню, такий брудно-помаранчевого кольору. Дим пішов. А потім вже зрозумів, що я цілий, здоровий, що всі інші не постраждали", — поділився спогадами співробітник Ботанічного саду Владислав Кітик.

"Все відбулось в одну секунду, скло полетіло і теплиці. Дощ льє, темно, світло вимкнулось. Після першого вибуху ми все закрили, тут другий вибух. І знову все відкрилось, двері відірвало. Я не знаю як до нас не долетіло, хлопці зібрали повне відро", — додав інший співробітник Ботанічного саду Андрій Козаков.

Пошкоджені усі теплиці: як відновлюється після ракетного удару Ботанічний сад
Пошкодження Ботанічного саду після атаки РФ по Одесі 25 березня. Фото: Суспільне Одеса

На першому етапі потрібно буде прибрати шибки біля теплиць. Працівники саду зазначили, що будуть вдячні за допомогу.

"Ми зі свого боку чекаємо на всіх, хто радий допомогти. Ми звертаємось до благодійних організацій, ми звертаємось до наших партнерів закордоном. У нас є збір на банку, щоб якісь наші потреби перекривати: щоб дати якісь там рукавички, відра. У нас немає такої кількості", — сказала директорка ботанічного саду Людмила Левчук.

Наразі Ботанічний сад чекає на висновок експертної комісії, яка оцінить збитки. Тож найближчими вихідними запрошують охочих допомогти із прибиранням та відновленням.

Пошкоджені усі теплиці: як відновлюється після ракетного удару Ботанічний сад
Пошкодження Ботанічного саду після атаки РФ по Одесі 25 березня. Фото: Суспільне Одеса

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