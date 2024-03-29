Безпека під час війни: відновлення укриттів в освітніх закладах Миколаївщини

На Миколаївщині відновлюють укриття в школах та дитсадках. Це дозволить освітнім закладам не тільки підготуватись до організації навчання в офлайні, але й проводити різні освітні заходи.

Скільки грошей потрібно для того, аби відновити всі укриття освітніх закладів та хто їх відновлює дізнавалися кореспонденти Суспільного.

За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської, в області відновили 87 укриттів — 48 в школах та 39 в дитсадках.

Більшість укриттів будуємо саме за гроші донорів. Вони самі вкладають, обстежують, проводять тендери, винаймають і дають "під ключ". Дуже активно ми співпрацюємо з UNICEF, які побудували нам шикарні укриття, де проводяться роботи з консультування та творчі роботи з учнями.

Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

На початку повномасштабної війни нормам відповідали трохи більш як 10 укриттів.

"Не всі школи мали навіть підвальні приміщення. Найскладніша ситуація в дитячих садочках. Там жоден проєкт не передбачав жодного нормального підвального приміщення", — говорить Алла Веліховська.

Зі слів посадовиці, станом на 29 березня потрібно 6,7 мільярда гривень, щоб в кожній школі, дитячих садочках та професійно-технічних навчальних закладах були укриття за ГОСТом.

Вказівник, де знаходиться укриття. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

За інформацією Управління освіти Миколаївської міської ради в миколаївських школах відремонтовано 21 укриття. У восьми закладах ще тривають роботи.

Директорка одного з миколаївських ліцеїв Олена Вєднікова каже, що укриття частково відремонтоване за гроші донорів. Роботи тривали до двох місяців, сума ремонту — приблизно два мільйони гривень.

Наприкінці серпня представники міжнародної благодійної організації Acted запропонували провести ремонтні роботи. Зробили 290 квадратних метрів загальної площі. Є системи вентиляції, освітлення, встановлене аварійне освітлення, повністю змонтовано санвузол та встановлено бойлер, щоб був доступ до теплої води.

Директорка одного з миколаївських ліцеїв Олена Вєднікова. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Також в укритті є технічна і питна вода та ліки для надання першої медичної допомоги. До ремонту та облаштування долучився й благодійний фонд SavEd. З оснащенням допомогла місцева влада. Однак не всі кімнати укриття поки відновлені.

"Десь приблизно 400 квадратних метрів. В планах знову звернутися до благодійної організації з проханням продовжити співпрацю. Хочеться, коли вже буде мир, використовувати їх для освіти", — говорить Олена Вєднікова.

Одне з приміщень укриття. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

За словами директорки, укриття буде в нагоді й жителям мікрорайону, які у разі загрози обстрілів можуть ним скористатися. Розраховане приміщення приблизно на 450 людей.

В області заклади освіти нині мають 373 укриття. З них 217 — найпростіших і 156 споруд цивільного захисту. В очному форматі навчання відбувається в 73 школах.

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