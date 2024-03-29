У Березанській селищній громаді Миколаївської області організували проєкт "Читальня". Він передбачає закупівлю книг та настільних ігор у постійні пункти незламності. Реалізують ініціативу з метою психологічного розвантаження дорослих та дітей, які відвідують пункти.

Про деталі проєкту дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Під час перебування в пунктах незламності люди зможуть користуватися наборами для дозвілля. Зокрема, для кожного укриття передбачається 78 книг та 14 настільних ігор. За словами волонтера Євгенія Євсюкова, до сіл Березанської громади привезли вісім таких наборів.

"Ми привезли у вісім сіл набори з книгами та настільними іграми для дітей, разом з палетом, на який вони будуть ставитися. Сюди можуть приходити дорослі зі своїми дітьми, гратися з ними, заряджати телефони, пити чай та каву – робити все, щоб відчувати себе комфортно", — каже волонтер.

Волонтер Євгеній Євсюков. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца Набір книжок та настільних ігор для пункту незламності. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца

Зі слів секретарки Березанської селищної ради Ірини Гойпанич, громада отримує допомогу в облаштуванні пунктів незламності.

"Сьогодні наша громада отримала полички та набори від громадської організації "Ресурсний центр громадських ініціатив". Ці набори будуть поставлені в пунктах незламності нашої громади та на старостинських округах", – розповідає Ірина Гойпанич.

Жінка додає, наразі пункти незламності відвідують рідко, проте під час блекаутів батьки часто приходили зі своїми дітьми.

"В пункти незламності навідуються мами з дітками, є іграшки, з якими вони граються, на поличках стоять книжечки, але їх мало, проте діткам цікаво, вони читають і відволікаються", – говорить Ірина.

Секретарка Березанської селищної ради Ірина Гойпанич. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца Набір книжок та настільних ігор для пункту незламності. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца Набір книжок та настільних ігор для пункту незламності. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца

За словами жительки села Прогресівка Березанської селищної громади Олени, для мешканців села, які регулярно відвідують пункт незламності, книги та настільні ігри будуть корисним доповненням.

"Будемо запрошувати людей, стане трішки тепло і нехай приходять, читають, роздивляються, малюють, ми, можливо, ще столик поставимо, олівці принесемо і нехай діти приходять малюють", — додає Олена.

Жителька села Прогресівка Олена тримає книжку з набору для пункту незламності. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца Книжка з набору для пункту незламності в руках жительки Олени. Фото: Суспільне Миколаїв/Богдана Будулуца

Станом на березень 2024 року відомо, що проєкт "Читальня" буде реалізований у п'яти областях України та 131 пункті незламності. Проєкт реалізують за ініціативи Міністерства відновлення.

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