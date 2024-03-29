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Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують повноцінно запустити у червні
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Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують повноцінно запустити у червні

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ПП "Нижанковичі-Мальховіце" на кордоні з Польщею
Пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховіце". Пресслужба Львівської ОВА

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" має повноцінно запрацювати у червні цього року. Проєкт наразі перебуває на фінальній стадії. Будівництво пункту пропуску коштує 109 мільйонів злотих, які повністю оплачує польська сторона.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА з посиланням на віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

ПП "Нижанковичі-Мальховіце" передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників. Пункт пропуску розрахований на пасажирський транспорт та вантажівки до 3,5 тонн. Наразі він працює в режимі спеціального тимчасового переїзду через кордон.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України передало ноту польським колегам, щоб зберегти рух порожніх тірів на тимчасовій інфраструктурі. Також міністерство пропонує польській стороні погодити рух через цей пункт пропуску вантажного транспорту до 7,5 тонн", — каже керівниця департаменту МТД та міжнародної співпраці Львівської ОВА Ірина Бутинець.

Посадовиця зазначила, що у майбутньому функції ПП "Нижанковичі-Мальховіце" планують розширити. Мова йде про створення пішохідного переходу. Це вимагає побудови відповідної інфраструктури.

Крім того, Львівська ОВА подала у міністерство пропозицію доповнити угоду про створення пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" залізничним сполученням. Колії на дільницях "Самбір – Хирів" та "Держкордон – Старява – Хирів – Нижанковичі – Держкордон" вже переобладнані для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень. Таке ж звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство.

Що відомо

  • Пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" розпочали будувати у вересні 2021 року.
  • На будівництво Польща виділила 109 мільйонів злотих. Відкрити автомобільний пункт пропуску планували у 2025 році.
  • 2 червня у Львівській ОВА повідомили, що пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" запрацює до кінця 2024 року.

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