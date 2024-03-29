Впродовж місяця у Львові працює Центр розвитку дитини та підтримки сім’ї. Його засновниця Уляна Кінаш подала заявку на грант й отримала майже 10 тисяч євро.

Більше про роботу Центру жінка розповіла Суспільному.

Уляна Кінаш – дружина військовослужбовця. До війни її чоловік Володимир працював шеф-кухарем, а у 2015 році пішов добровольцем в АТО. Після року служби звільнився й отримав статус ветерана. На початку повномасштабного вторгнення Володимир долучився до 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Після восьми місяців служби чоловіка перевели в частину до Львова. Уляна розповідає, що він почав наполягати, аби вона відкривала свою справу. Понад 13 років жінка працювала логопедом. Уляна подала заявку на грант, щоби відкрити Центр розвитку дитини та підтримки сім’ї.

Уляна Кінаш у Центрі розвитку дитини та підтримки сім’ї. Суспільне Львів/Єлісавета Сілаєва

"Однією з цілей нашого закладу є інформаційна підтримка батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами або затримкою розвитку. Ми працюємо з дітьми з комплексними порушеннями, ми працюємо з дітьми з аутизмом, з дітьми з генетичними порушеннями, з інтелектуальною недостатністю. Є діти різні по можливостях і по навичках. Ми проводимо індивідуальну роботу та групову роботу", — розказує Уляна.

Максим — один із відвідувачів центру. Його бабуся Тетяна розповідає, що загалом із дитиною працюють понад п'ять років.

"Чим раніше з дитиною починають працювати, тим більші результати є. Зараз ми розмовляємо, зараз ми читаємо, зараз хоч якась комунікація є з дітьми. Йому дуже добре, в школу ходимо", — каже Тетяна.

Подія у Центрі розвитку дитини та підтримки сім’ї. Особистий архів Уляни Кінах

На початку квітня Уляна планує додати зустрічі для батьків:

"Ми бачимо наскільки важливо підтримати батьків, психологічно, якось емоційно. На початку шляху особливо, або які вигоріли на середині шляху, які розуміють, що є такі моменти, які неможливо буде виправити".

На проєкт виділили майже 10 тисяч євро в межах проєкту від команди Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів. Вони допомагають адаптуватися ветеранам та їхнім родинам у цивільному житті.