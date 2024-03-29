Київ накрила злива з градом

Київ надвечір у п'ятницю, 29 березня, накрила гроза з громом та блискавкою. У центрі столиці випав рясний дощ із градом. Комунальники приготували спецзасоби для ліквідації можливих підтоплень.
Про погіршення погоди повідомляють кореспонденти Суспільного.
Через град вулиці міста вкрилися крижаним нальотом.
Містян також налякали звуки грому, які були схожі на відлуння вибухів.
Мешканці деяких районів спостерігали веселку.
На деяких вулицях після дощу утворилися великі калюжі.
У столичній міській адміністрації зазначили, що гідрослужби моніторять місця можливих підтоплень. Напоготові 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.
У КМДА порадили киянам при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
При падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: "101" або 0444303713 (телефон КАРС).
У КМВА попередили, що гроза може тривати у столиці до кінця доби 29 березня. Радять також пильнувати сигнали повітряної тривоги, щоб не сплутати з громом. У разі загрози обстрілів наголошується на необхідності прямувати до укриттів.