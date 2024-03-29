Київ накрила злива з градом

Київ надвечір у п'ятницю, 29 березня, накрила гроза з громом та блискавкою. У центрі столиці випав рясний дощ із градом. Комунальники приготували спецзасоби для ліквідації можливих підтоплень.

Про погіршення погоди повідомляють кореспонденти Суспільного.

Через град вулиці міста вкрилися крижаним нальотом.

Град у Києві, 29 березня 2024 р. Cуспільне/Людмила Тумачова

Містян також налякали звуки грому, які були схожі на відлуння вибухів.

Град у Києві, 29 березня 2024 р. Cуспільне/Ярослав Прищепа

Мешканці деяких районів спостерігали веселку.

Веселка в Києві. Cуспільне/Оксана Гуцол

На деяких вулицях після дощу утворилися великі калюжі.

Злива у Києві, 29 березня 2024 р. Cуспільне/Людмила Тумачова

Вулиця після дощу в Києві, 29 березня 2024 р. Cуспільне/Людмила Тумачова

У столичній міській адміністрації зазначили, що гідрослужби моніторять місця можливих підтоплень. Напоготові 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Наслідки зливи в Києві, 29 березня 2024 р. Cуспільне/Людмила Тумачова

У КМДА порадили киянам при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

При падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: "101" або 0444303713 (телефон КАРС).

У КМВА попередили, що гроза може тривати у столиці до кінця доби 29 березня. Радять також пильнувати сигнали повітряної тривоги, щоб не сплутати з громом. У разі загрози обстрілів наголошується на необхідності прямувати до укриттів.