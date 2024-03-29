Західніше Бахмута росіяни намагаються вийти на Часів Яр, а на Авдіївському напрямку прорватися до Семенівки. Українські військові також стримують атаки на Харківщині та на півдні й уразили в Криму корабель "Костянтин Ольшанський". Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

Росіяни зібрали на цих напрямках близько 100 тисяч військових. На Харківщині вони атакують східніше Купʼянська — поблизу Іванівки та на північному сході від міста, в районі Синьківки. На Лиманському напрямку — бої на схід від Лимана, біля Білогорівки, та північніше — поблизу Ямполівки. Також Росія атакує південніше Сіверська — в районі Роздолівки Донецької області.

Бахмутський напрямок

Російські військові намагаються вийти на Часів Яр та атакують західніше Бахмута, по лінії Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

Бахмутський напрямок 29 березня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Армія РФ намагається прорватися до Семенівки — це північний захід від Авдіївки. Також штурми південніше міста — в районах Невельського та Первомайського.

Новопавлівський напрямок

Бої на північ від Марʼїнки — в районі Красногорівки, західніше міста — поблизу Георгіївки, та на південь — біля Новомихайлівки.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини росіяни атакують поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — біля Роботиного, південно-західніше Білогір'я, північно-західніше Вербового та північніше Приютного.

Тил РФ

24 березня Сили оборони уразили в Криму корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили під час окупації півострова.