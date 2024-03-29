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Атаки росіян в бік Часового Яру, Сили оборони уразили корабель "Костянтин Ольшанський" в Криму — тиждень на фронтах
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Атаки росіян в бік Часового Яру, Сили оборони уразили корабель "Костянтин Ольшанський" в Криму — тиждень на фронтах

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Українські бійці готуються до запуску БПЛА Poseidon H10 поблизу Бахмута 26 березня 2024
Українські бійці 22-ї окремої механізованої бригади готуються до запуску БПЛА Poseidon H10 поблизу Бахмута, Донецька область, 26 березня 2024 року. AP/Efrem Lukatsky

Західніше Бахмута росіяни намагаються вийти на Часів Яр, а на Авдіївському напрямку прорватися до Семенівки. Українські військові також стримують атаки на Харківщині та на півдні й уразили в Криму корабель "Костянтин Ольшанський". Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

Росіяни зібрали на цих напрямках близько 100 тисяч військових. На Харківщині вони атакують східніше Купʼянська — поблизу Іванівки та на північному сході від міста, в районі Синьківки. На Лиманському напрямку — бої на схід від Лимана, біля Білогорівки, та північніше — поблизу Ямполівки. Також Росія атакує південніше Сіверська — в районі Роздолівки Донецької області.

Бахмутський напрямок

Російські військові намагаються вийти на Часів Яр та атакують західніше Бахмута, по лінії Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

Бахмутський напрямок 29 березня 2024
Бахмутський напрямок 29 березня 2024. Графіка: Суспільне

Авдіївський напрямок

Армія РФ намагається прорватися до Семенівки — це північний захід від Авдіївки. Також штурми південніше міста — в районах Невельського та Первомайського.

Новопавлівський напрямок

Бої на північ від Марʼїнки — в районі Красногорівки, західніше міста — поблизу Георгіївки, та на південь — біля Новомихайлівки.

Оріховський напрямок

На півдні Донеччини росіяни атакують поблизу Старомайорського. На Запоріжжі — біля Роботиного, південно-західніше Білогір'я, північно-західніше Вербового та північніше Приютного.

Тил РФ

24 березня Сили оборони уразили в Криму корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили під час окупації півострова.

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