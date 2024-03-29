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"Незламні постаті Житомира": для молоді стартував грантовий проєкт з неформальної освіти
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"Незламні постаті Житомира": для молоді стартував грантовий проєкт з неформальної освіти

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Історія, освіта, постать, проєкт, молодь, особистості, Житомир
перший тренінг в рамках проєкту "Незламні постаті Житомира, 27 березня 2024 року. Фото надав Владислав Барановський

У Житомирі стартував грантовий проєкт з неформальної освіти. В рамках проєкту молоді розповідають про видатних особистостей Житомира, які жили у різні історичні періоди. Підсумком проєкту стане батл між двома командами на знання здобутих знань про постаті Житомира.

Про це Суспільному розповів автор проєкту "Незламні постаті Житомира" Владислав Барановський.

За його словами, проєкт передбачає 4 тренінг-гри та історичний батл і триватиме упродовж березня-травня. Ментори та менторки розповідають про видатних діячів міста, а друга частина це гра на історичну тематику.

"Ключова наша ціль — допомогти учням 11 класів підготуватися до Національного мультипредметного тесту з історії України. Також переслідуємо національно-патріотичну ціль, познайомивши учасників із історією видатних особистостей Житомира різних періодів як на політичній, військовій, так і на спортивній та культурній аренах та їхнім внеском в становлення української державності", — розповів Владислав Барановський.

"Незламні постаті Житомира": для молоді стартував грантовий проєкт з неформальної освіти
Автор проєкту Владислав Барановський, 27 березня 2024 року. Фото надав Владислав Барановський

За словами автора проєкту, вони планують, що їхня аудиторія буде більш-менш сталою, бо вже визначилося коло людей, зацікавлених у таких тренінгах. Учасниками першої зустрічі були діти військових, молодь з числа внутрішньо-переміщених осіб, місцева молодь.

На першому тренінгу говорили про Олега Ольжича, Сергія Корольова та Олександру Соколовську. 30 березня проводять другий тренінг-гру, де мова йде про таких "незламних постатей Житомира" як Олександр Довженко, Борис Лятошинський та Іван Фещенко-Чопівський. За словами Владислава Барановського, під закриття проєкту організатори планують розповісти про сучасників: подружжя Гузунів та родину Шинкаруків.

Всі зустрічі з неформальної освіти проходять у просторі "СвіТи". "Незламні постаті Житомира " це перший проєкт, що реалізовується в межах гранту для обдарованої молоді управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.

"Незламні постаті Житомира": для молоді стартував грантовий проєкт з неформальної освіти
Презентація і старт проєкту "Незламні постаті Житомира, 27 березня 2024 року. Фото надав Владислав Барановський

"Незламні постаті Житомира": для молоді стартував грантовий проєкт з неформальної освіти
Учасники першого тренінгу "Незламні постаті Житомира, 27 березня 2024 року. Фото надав Владислав Барановський

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