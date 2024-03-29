Волинянина підозрюють у викраденні електроенергії на понад 400 тисяч гривень

69-річному жителю села Дубище у Ковельському районі оголосили підозру у викраденні електричної енергії.

Як повідомили в прокуратурі Волині, йдеться про збитки на загальну суму 430 тисяч гривень.

За даними слідства, у лютому 2022 року волинянин, маючи доступ до лічильника електроенергії у приміщенні господарського товариства в Ковелі, самовільно під'єднав пристрій випромінювання електромагнітних полів, який дозволяє використовувати комунальну послугу без обліку.

Пристроєм чоловік користувався до березня 2024 року. У ході досудового розслідування чоловік визнав провину і повністю відшкодував завдані "Волиньобленерго" збитки.

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