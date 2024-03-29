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Збирають податки у "казну ДНР": двох колишніх працівниць податкової підозрюють у державній зраді
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Збирають податки у "казну ДНР": двох колишніх працівниць податкової підозрюють у державній зраді

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Слідчі підозрюють у державній зраді двох колишніх працівниць податкової, які за даними слідства збирають "податки" у місті Волноваха та передають їх російським окупантам.

Про це повідомляє управління ДБР у Краматорську.

"Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом державним інспекторкам одного з відділів Державної податкової служби в Донецькій області, які збирають з населення та підприємців "данину" для окупантів", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінки стали інспекторами у так званій "Волноваській республіканській податковій інспекції міністерства доходів та зборів ДНР". Вони приймають податкові декларації та забезпечують функціонування системи "оподаткування" до "казни" окупантів.

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України, обом загрожує максимально довічне позбавлення волі.

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