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Військові прикрасили прапорами стелу на вʼїзд у Донецьку область
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Військові прикрасили прапорами стелу на вʼїзд у Донецьку область

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Стелла Донеччина, прапори ЗСУ, Сили Оборни, Донбас
Стела на вʼїзді в Донецьку область. Сухопутні війська ЗСУ

Українські військові відновили стелу на вʼїзд у Донецьку область, та встановили прапори підрозділів Сил Оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Біля стели на в'їзді в Донецьку область замайоріли особливі Стяги. Вони дуже цінні, бо на них – особливі слова, кольори й знаки. Прапори тих бригад, батальйонів і підрозділів Сил оборони, які героїчно боронять Донеччину", — йдеться у повідомленні.

У генштабі Додали, що бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили та пофарбували металеві жердини для прапорів. На стелі та літерах, військові залишають написи, автографи та послання.

"Більшість військових, волонтерів, медиків, капеланів, які їдуть в район бойових дій або виїжджають звідти після виконання завдань, охоче тут фотографуються", — йдеться у повідомленні.

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