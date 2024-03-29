Колишньому жителю смт Краснопілля Сумського району заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

За даними слідства, 36-річний чоловік – корінний мешканець Сумщини. Він був учасником АТО. Але у 2019 році підозрюваний переїхав в російський Бєлгород та отримав громадянство Росії, одночасно перебуваючи громадянином України.

На початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік РФ та був мобілізований до збройних сил РФ. У вересні 2022 року, під час виконання бойових завдань на стороні російської армії, чоловік потрапив у полон. Згодом його обміняли на українських захисників і він повернувся в Росію.

На даний час вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук та проведення спеціального судового розгляду.

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