Стоматологія на війні: бойовий медик розповів, які проблеми виникають у бійців

Бойовий медик Юрій Бондар служить із 2014 року. Каже, попри те, що стоматологія є невіддільною частиною медицини, на неї зараз зважають найменше. А дбати про здоров’я зубів потрібно ще на етапі мобілізації.

Про це в ефірі Українського радіо.Львів розповів сержант десантно-штурмових військ ЗСУ Юрій Бондар.

"Ми всі знаємо, що у нас є медицина, що нам потрібно навчати бойових медиків, нам потрібні інструктори, нам потрібно підвищувати кваліфікацію медиків. Але чомусь ніхто протягом цього тривалого часу, а я на війні з 2014 року, не намагався системно виявити цю проблему", – говорить він.

За його словами, поштовхом до цього стало, що у підрозділі, де донедавна служив Юрій, вирішили обладнати пересувний стоматологічний кабінет.

"Військовослужбовців у нас багато, стоматологічні послуги потрібно надавати. А враховуючи напрямок, де ми перебували, не було де. На стаціонарні заклади здоров’я ми ставок не робили; приватні кабінети – це не про нас", – каже Юрій Бондар.

Коли звичайний туристичний автобус переобладнали на пересувний стоматологічний комплекс та провели статистику, то побачили цю проблему ширше.

"Паралельно я підключився до проєкту Dental Front. Це – громадське об’єднання, яке ставить за мету зміну військової стоматології: створення стаціонарних та пересувних стоматологічних кабінетів, навчання військових стоматологів, покращення стоматологічних послуг військовослужбовцям", – розповідає військовий медик.

Юрій Бондар нагадує, що коли у людини виникає гострий зубний біль, то проблема не тільки в цьому болеві.

"Цього військового треба забрати з позицій, його треба кимось замінити, він не може виконувати завдання, треба його транспортувати у тил та шукати, хто б надав йому допомогу. Виходить, що через одного військовослужбовця з гострим зубним болем проблеми мають всі навколо. Тому треба робити щось, щоби не доводити до цієї ситуації. Те, що ми робимо, це гасіння пожежі. Занадто багато часу ми витрачаємо і це логістично нелогічно", – пояснює боєць.

На його переконання, починати розв’язувати проблему здоров’я зубів у військовослужбовців треба з моменту мобілізації цього рекрута.

"Під час проходження військово-лікарської комісії рекрут повинен проходити огляд і у стоматолога. Згідно з відповідними наказами лікар для огляду людини має мати декілька дзеркал, декілька пінцетів, лоток і це все. Але більша кількість хвороб ротової порожнини так не встановлюється. Тому це більше схоже на профанацію", – зазначає Юрій Бондар.

Військовослужбовець каже, що в межах проєкту Dental Front він працює над тим, щоб у вищезгаданий наказ були внесені зміни. А саме, щоби під час стоматологічного огляду рекрута було зроблено панорамний знімок щелепи.

"Він нам дає бачення чи є захворювання. Робиться від трьох до п’яти хвилин. Ще одна ціль, яку ми переслідуємо, щоби цей електронний знімок заносився в електронний кабінет військовослужбовця", – каже бойовий медик.

Окрім того, що завдяки панорамному знімку щелепи можна буде мати повну картину хвороби зубів. Також цей знімок потім можна буде використати для ідентифікації загиблого бійця.

"Це дешевше, швидше та ефективніше за аналіз ДНК. І може доповнити перелік засобів для встановлення особи. Більшість цивілізованих країн цю практику успішно застосовують", – зазначає Юрій Бондар.

За його словами, в Україні є тільки один прецедент, коли останки загиблого впізнали саме завдяки знімку зубів.

"Станом на сьогодні у нас є такі шляхи визначення особи: за зовнішніми ознаками близькими й родичами, за відбитками пальців та за ДНК. Ми не маємо юридичного права встановлювати особу за зубною стоматологічною формулою. Тому необхідно привести нормативну базу у відповідність", – говорить військовослужбовець.

Зараз в межах проєкту Dental Front вже відкритий один стоматологічний кабінет у Новояворівську Львівської області. Там всі військовослужбовці отримують стоматологічні послуги безоплатно.

"Статистика нам показує, що це дуже-дуже необхідно. Багато часу вже згаяно. В цей кабінет, який працює на волонтерських засадах, звернувся військовослужбовець, який позбувся всіх верхніх зубів. Пацієнту – 27 років. І він у такому стані повинен був їхати в зону бойових завдань. Повертаємося до питання: як він проходив військово-лікарську комісію? І таких випадків є дуже багато", – каже він.

Юрій Бондар наголошує, що зараз держава на одного мобілізованого для проходження ВЛК виділяє 800 гривень. І з цих коштів можна виділити 200 гривень, щоби військовослужбовець отримав якісне стоматологічне обстеження.

Військовослужбовець каже, що волонтери, які працюють над цим проєктом, готові передати його в руки держави, навчити, пояснити та курувати деякий час. Але здоров’я ротової порожнини військовослужбовців має турбувати саме державу.

"В цей проєкт не вкладено ані копійки державних коштів. Але наша мета не підмінювати роботу держави. Ми можемо зробити пілотний проєкт, показати шляхи розв'язання проблеми, допомогти на стані впровадження на рівні держави. Але далі це повинна держава перейняти на себе. Тому що волонтери не можуть жити виключно цим проєктом", – запевняє він.

Юрій Бондар говорить, що втілити цей проєкт за сприяння держави можна за чотири місяці.