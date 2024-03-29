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Бригада енергетиків з Сумщини, яка підірвалася на міні, отримала нагороди від президента
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Бригада енергетиків з Сумщини, яка підірвалася на міні, отримала нагороди від президента

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Нагородження
Нагородження. Фото: Тростянецька міська рада

Працівники "Сумиобленерго", які відновлювали електрику після деокупації Тростянеччини, отримали нагороди від президента. Авто їхньої бригади 7 квітня 2022 року біля с. Білки Охтирського району підірвалося на протитанковій міні. Тоді електромонтер Олександр Сокольник загинув, а троє чоловіків отримали поранення.

Про це написали на сторінці Тростянецької міськради.

Володимир Зеленський вручив ордени "За мужність" III ступеня Олександру Конєву, Олександру Сумцову, Валерію Яковлєву та Владиславу Шудрецю. Посмертну нагороду Олександра Сокольника отримала його дружина.

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