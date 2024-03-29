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Очолила осередок проросійського молодіжного руху: жительці тимчасово окупованого Мелітополя повідомили про підозру
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Очолила осередок проросійського молодіжного руху: жительці тимчасово окупованого Мелітополя повідомили про підозру

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Співпрацює з РФ: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Підозрювана жителька окупованого Мелітополя. Фото: ГУНП в Запорізькій області

Правоохоронці заочно повідомили про підозру жительці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. За даними слідства, вона очолила осередок проросійського молодіжного руху "Юг молодой" та публічно виправдовує повномасштабне вторгнення РФ.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За даними слідства, 20-річна підозрювана з жовтня 2022 року активно співпрацює з окупантами:

"Як керівниця юнацького осередку "Юг молодой", підозрювана систематично висвітлює на своєму каналі в Telegram його діяльність, фактично спрямовану на популяризацію ідей "російського миру" серед підлітків, а також пропагандистські заходи та акції на користь РФ", — йдеться в повідомленні.
Очолила осередок проросійського молодіжного руху: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Підозрювана жителька окупованого Мелітополя. Фото: ГУНП в Запорізькій області

Слідчі встановили, що дівчина публічно виправдовує повномасштабне вторгнення РФ, тимчасову окупацію частини українських територій, підтримує дії російських військ, а також возвеличує осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Очолила осередок проросійського молодіжного руху: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Підозрювана жителька окупованого Мелітополя. Фото: ГУНП в Запорізькій області

Дівчині заочно повідомили про підозру за ч. 3 статті 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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