На околиці села Великі Береги Берегівського району 29 березня правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють в переправленні військовозобов'язаних через кордон.

Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, затриманими виявилися 45-річний житель села Теково Берегівського району та 30-річний житель селища Буштино Тячівського району.

"Двоє закарпатців налагодили схему з переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Вартість своїх послуг зловмисники оцінили в 6 500 доларів США з однієї людини. Їх затримали під час транспортування трьох клієнтів призовного віку до межі Державного кордону України", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші від підозрюваних 29 березня 2024. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

З місця події слідчі вилучили автомобіль "Volkswagen", мотоцикл, мобільні телефони та готівку в іноземній валюті загальною сумою 21 500 доларів. Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Підозрювані у переправленні чоловіків через кордон, 29 березня 2024 року. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваного, що з'ясувати всі обставини справи.

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