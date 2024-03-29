На околиці села Великі Береги Берегівського району 29 березня правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють в переправленні військовозобов'язаних через кордон.
Про це повідомили на сайті Нацполіції у Закарпатській області.
За інформацією правоохоронців, затриманими виявилися 45-річний житель села Теково Берегівського району та 30-річний житель селища Буштино Тячівського району.
"Двоє закарпатців налагодили схему з переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Вартість своїх послуг зловмисники оцінили в 6 500 доларів США з однієї людини. Їх затримали під час транспортування трьох клієнтів призовного віку до межі Державного кордону України", — йдеться у повідомленні.
З місця події слідчі вилучили автомобіль "Volkswagen", мотоцикл, мобільні телефони та готівку в іноземній валюті загальною сумою 21 500 доларів. Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені способом, небезпечним для життя з корисливих мотивів Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.
Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваного, що з'ясувати всі обставини справи.
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