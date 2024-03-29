У Центрі життєстійкості в місті Нововолинську, котрий створили в рамках всеукраїнського пілотного проєкту "Як ти", надають психологічну підтримку та консультують щодо соціальних послуг переселенців, родини загиблих військовослужбовців і соціально вразливі категорії населення.
Роботу центру, який працював у тестовому режимі, 29 березня проінспектувала міністерка соцполітики України Оксана Жолнович. У формі колективної психотерапії заслухала переселенців і спілкувалася з працівниками.
За якими послугами звертаються переселенці
Переселенка Ганна Вашкевич, чия домівка на Донеччині була знищена внаслідок російської агресії вісім років тому, звернулася до фахівців центру життєстійкості в Нововолинську. Вона розповіла, що увесь цей час добивалася акту про зруйноване майно, який не був внесений у державний реєстр.
"Я не отримала ні компенсації… Окрім прописки у паспорті, у мене нічого немає. На сьогодні можна отримати компенсацію тільки після 24 лютого 2022 року. На нас плюнули і забули... Тут допомога дуже велика, тому що приходиш сюди з проблемами, надихаєшся добрими почуттями", — сказала жінка.
Переселенка з Херсона Анна розповіла, що Центр життєстійкості відвідує її мама, сама ж дізналася про такий проєкт від колег.
"З самого початку ми ще встигли побувати в окупації. У нас були у лапках "гості", які побили мого чоловіка і мого батька. Все це на очах наших дітей. Єдиним шляхом було виїжджати. Так ми потрапили на Волинь. Сюди в центр приходить моя мама, яка є також внутрішньо переміщеною", — говорить жінка.
У центрі працюють психологи: планують ввести нові напрямки роботи
Як зазначила психологиня Наталія Гавронська, за місяць роботи в центрі встигли отримати послуги більш як тисяча відвідувачів, що опинились у кризових ситуаціях. Допомагають семеро працівників: психологи, фахівці з соціальної роботи та соціальний менеджер. З її слів, є багато бенефіціарів, які відвідують групові та індивідуальні зустрічі.
"Це — переселенці, які поповнили нашу громаду, сімʼї військових, безвісти зниклих, загиблих. Коли людина приходить, вона найперше комунікує з фахівцем соціальної роботи., яка з нею веде розмову, визначає її потреби. Разом з людиною визначається, яку послугу їй краще надати", — сказала фахівчиня.
У Нововолинському центрі життєстійкості, що співпрацює із благодійним фондом "Карітас Волинь", додала психологиня Наталія Гавронська, планують ввести нові напрямки, серед яких і підтримка ветеранів війни та за потреби безплатну правову допомогу.
Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович підкреслила, що нині в Україні працює майже сотня таких центрів, шість із яких — у громадах Волині.
Вона зазначила, що найближчим часом на Волинь планують евакуювати до 500 переселенців із прикордонних територій, в тому числі з Сумщини, яка перебуває під ворожими обстрілами. У зв'язку з цим, сказала Оксана Жолнович, центрів життєстійкості на Волині може побільшати.
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