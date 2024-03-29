У Центрі життєстійкості в місті Нововолинську, котрий створили в рамках всеукраїнського пілотного проєкту "Як ти", надають психологічну підтримку та консультують щодо соціальних послуг переселенців, родини загиблих військовослужбовців і соціально вразливі категорії населення.

Роботу центру, який працював у тестовому режимі, 29 березня проінспектувала міністерка соцполітики України Оксана Жолнович. У формі колективної психотерапії заслухала переселенців і спілкувалася з працівниками.

Оксана Жолнович під час спілкування з жителями громади та працівниками центру. Суспільне Луцьк

За якими послугами звертаються переселенці

Переселенка Ганна Вашкевич, чия домівка на Донеччині була знищена внаслідок російської агресії вісім років тому, звернулася до фахівців центру життєстійкості в Нововолинську. Вона розповіла, що увесь цей час добивалася акту про зруйноване майно, який не був внесений у державний реєстр.

"Я не отримала ні компенсації… Окрім прописки у паспорті, у мене нічого немає. На сьогодні можна отримати компенсацію тільки після 24 лютого 2022 року. На нас плюнули і забули... Тут допомога дуже велика, тому що приходиш сюди з проблемами, надихаєшся добрими почуттями", — сказала жінка.

Переселенка Ганна Вашкевич. Суспільне Луцьк

Переселенка з Херсона Анна розповіла, що Центр життєстійкості відвідує її мама, сама ж дізналася про такий проєкт від колег.

"З самого початку ми ще встигли побувати в окупації. У нас були у лапках "гості", які побили мого чоловіка і мого батька. Все це на очах наших дітей. Єдиним шляхом було виїжджати. Так ми потрапили на Волинь. Сюди в центр приходить моя мама, яка є також внутрішньо переміщеною", — говорить жінка.

Переселенка Анна. Суспільне Луцьк

У центрі працюють психологи: планують ввести нові напрямки роботи

Як зазначила психологиня Наталія Гавронська, за місяць роботи в центрі встигли отримати послуги більш як тисяча відвідувачів, що опинились у кризових ситуаціях. Допомагають семеро працівників: психологи, фахівці з соціальної роботи та соціальний менеджер. З її слів, є багато бенефіціарів, які відвідують групові та індивідуальні зустрічі.

"Це — переселенці, які поповнили нашу громаду, сімʼї військових, безвісти зниклих, загиблих. Коли людина приходить, вона найперше комунікує з фахівцем соціальної роботи., яка з нею веде розмову, визначає її потреби. Разом з людиною визначається, яку послугу їй краще надати", — сказала фахівчиня.

У Нововолинському центрі життєстійкості, що співпрацює із благодійним фондом "Карітас Волинь", додала психологиня Наталія Гавронська, планують ввести нові напрямки, серед яких і підтримка ветеранів війни та за потреби безплатну правову допомогу.

Психологиня Наталія Гавронська. Суспільне Луцьк

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович підкреслила, що нині в Україні працює майже сотня таких центрів, шість із яких — у громадах Волині.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Суспільне Луцьк

Вона зазначила, що найближчим часом на Волинь планують евакуювати до 500 переселенців із прикордонних територій, в тому числі з Сумщини, яка перебуває під ворожими обстрілами. У зв'язку з цим, сказала Оксана Жолнович, центрів життєстійкості на Волині може побільшати.

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