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"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
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"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників

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Працівниці Закарпатського ТЦК та волонтерки ліплять вареники для захисників
Працівниці Закарпатського ОТЦК та СП та волонтерки ліплять вареники для захисників. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП | Facebook

Представниці Закарпатського ОТЦК та СП в позаслужбовий час разом із волонтерками "Руху підтримки закарпатських військових" ліплять вареники для поранених захисників.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

Такі "вареничні вечорниці" — нова ініціатива волонтерської організації, до якої радо приєдналися воячки й службовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
Працівниці Закарпатського ОТЦК та СП та волонтерки ліплять вареники для захисників. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП | Facebook
"Мій чоловік переніс важке поранення. Добре знаю, що турбота підтримує й лікує. Ось і сьогодні я охоче долучилася до цієї ініціативи, і разом з дівчатами наліпили вареників, які, сподіваюся, порадують хлопців. Дуже хочу, щоб їм було смачно, по-домашньому", —розповідає пані Інна, військовослужбовиця Закарпатського ОТЦК та СП.

Щочетверга жінки приходять в офіс Руху, щоби разом виготовити велику партію вареників, що стануть смачною стравою для захисників, які лікуються і відновлюються у медичних закладах Ужгорода.

"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
Працівниці Закарпатського ОТЦК та СП та волонтерки ліплять вареники для захисників. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП | Facebook
"Це вареники з сиром. Але передовсім це вареники з повагою, подякою й великою любов’ю. З усім, що ми відчуваємо до наших героїв. Щодня ми з колегами несемо службу, робимо все для перемоги, кожен на своєму місці. Сьогодні ми тут всі однодумиці, військові й волонтери, у нас один намір — наближати перемогу. І, так, це можна робити й ввечері, ліплячи вареники. Над цим тістом ми думаємо про те, що нехай хлопці якнайшвидше одужують", — ділиться враженнями лейтенантка Людмила.
"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
Працівниці Закарпатського ОТЦК та СП та волонтерки ліплять вареники для захисників. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП | Facebook

"Підтримати ініціативу приготування вареників для поранених військових може кожен. Для цього треба зібрати власну невеличку команду та запитати у "Руху підтримки закарпатських військових" про час спільнодії", — додають організатори.

"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
Працівниці Закарпатського ОТЦК та СП та волонтерки ліплять вареники для захисників. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП | Facebook

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