У селі Верхня Яблунька, що на Львівщині, діти не ходять до школи два тижні. Причиною є конфлікт між батьками та директором школи. Після скандального звільнення через булінг учнів директор остаточно поновився на посаді за рішенням Верховного суду.

Більше про ситуацію у школі у Верхній Яблуньці, дізнавалося Суспільне.

Мешканка Верхньої Яблуньки Світлана Висоцька перевела сина в інший навчальний заклад. Хлопчик розповів, чому йому не подобалося навчатися у місцевій школі.

"Я не хотів ходити до школи бо на мене сильно накричали і казали: "Паскуда, йди дошки, ти не будеш переведений у п’ятий клас", — пригадує Степан.

Колишній учень школи у Верхній Яблуньці Степан. Суспільне Львів

Жінка каже, що працює в цій школі вчителькою початкових класів. За її словами, конфлікт з директором та його родичами, які також працюють у навчальному закладі, триває вже не перший рік.

"Була 10 років на чотирьох годинах — історія за вибором. У нас ця ситуація вже триває 14 років. У нас була акція протесту проти директора Січака Івана Миколайовича. Ті вчителі, які виступили проти нього, він всіх звільнив, до єдиного, нас тільки лишилися дві людини. На чотирьох годинах можна було прожити з трьома дітьми на 240 гривень, як ви рахуєте? Нормально? А його дочка могла мати дві з половиною ставки", — ділиться Світлана Висоцька.

Вчителька школи у Верхній Яблуньці Світлана Висоцька. Суспільне Львів

У школі навчаються 296 дітей, нині ж приміщення порожні. Батьки розповідають, що діти не навчаються з 17 березня. Так протестують через те, що директор поновився на посаді згідно з рішенням Верховного суду України.

"Тутка внучка в мене ся вчит, правнучка. Десь у Києві його судив суд, най той київський приїде сюди суддя і ми ся на нього подивим. Я хочу, щоб він приїхав. Чого він його судив, чого він має повернутися до школи? Два місяці восени діти не ходили до школи, зараз не ходять до школи, що з того буде?" — каже бабуся школярів Катерина Шийка.

Бабуся школярів Катерина Шийка. Суспільне Львів

Директора на робочому місці не було, на дзвінки він не відповідав. Голова батьківського комітету Петро Іванюк розповідає, що конфлікт виник через те, що над дітьми був булінг. З рішенням суду батьки миритись не збираються і вже написали звернення до місцевої влади.

"У зв’язку з незгодою та недовірою та неповагою до батьків Січаком Іваном Миколайовичем було оголошено неодноразову догану, так як він не з’являвся на заслухання звіту про працю, за прогули на робочому міці", — зачитує текст звернення Петро Іванюк.

Голова батьківського комітету Петро Іванюк. Суспільне Львів

Староста громади Шкітак Михайло сказав кореспондентам Суспільного у телефонній розмові, що зараз не може прокоментувати цю ситуацію, а заяву розглянуть.

"Заява розглядається відповідно до закону про звернення громадян. Є закон, там є чіткі терміни, в ці терміни буде розглянута заява", — говорить Михайло Шкітак.

Плакати "Стоп булінг" у школі у Верхній Яблуньці на Львівщині. Суспільне Львів

В обласному управлінні освіти відмовились коментувати цю ситуацію. У пресслужбі Міносвіти повідомили, що керівника школи призначають і звільняють з посади згідно з рішенням місцевого управління освіти. І якщо директор поновився через суд, то управління освіти може подати апеляцію.