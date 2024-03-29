Михайло Яременко – боєць Третьої штурмової бригади ЗСУ. Захисник отримав важке поранення під час виходу з Авдіївки у лютому 2024 року. Тоді втратив частину руки. Зараз Михайло проходить реабілітацію у центрі "Незламні", а вільний час проводить у спортзалі.

Про те, як Михайло Яременко та інші захисники адаптуються до цивільного життя у Львові, дізнавалось Суспільне.

У центрі "Незламні" окрім звичних процедур та вправ для пацієнтів організовують дозвілля. Так, до прикладу, заняття з фехтування на візках та дайвінг. Крім того, майже три місяці у Львові працює програма, в межах якої відшкодовують гроші з міського бюджету за абонемент в спортзал.

"Ми створюємо можливості, щоб приймати військових, учасників бойових дій та членів сімей загиблих, щоб надавати їм безкоштовні заняття у своїх залах. В подальшому це, можливо, відбір, наприклад, для входу в команду "Invictus Games" чи для Паралімпійських ігор", — каже керівниця міського відділу спорту військових Орися Дем'янюк.

Михайло Яременко. Суспільне Львів

Михайло Яременко говорить, заняття спортом допомагають йому як на фізичному, так і на психологічному рівні.

"Коли нічого не робиш, ти гаснеш і тобі вже нічого не цікаво, дурні думки "лізуть" в голову. А так прийшов — організм в тонус привів, енергія з'являється", — каже Михайло.

Також для військових існує програма ветеранських ваучерів. Це гроші на розвиток власної справи. Минулого року такий ваучер отримали 27 людей. Цього року — 53.

"Дуже різноманітний спектр проєктів – від вирощування гігантської королівської креветки до екосадиби, швейного виробництва, обробки металу, виробництва дронів, косметології, аніме і документального кіно", — зазначає заступниця начальника міського відділу ділових індустрій Юлія Трохимчук.

Такою програмою, до прикладу, скористався колишній розвідник — Андрій Дробіт. Військовий став садівником і вирощує туї та інші декоративні рослини поблизу Львова.

Андрій Дробіт. Суспільне Львів

Також у Львові працюють над доступністю для людей з інвалідністю. Поступово перекладають бруківку та облаштовують пониження хідників. Створили спеціальну карту для тих, хто пересувається на кріслі колісному. Там позначили пристосовані музеї, ресторани, торгові центри та інші місця.

Скільки точно є ветеранів на Львівщині, підрахувати поки не можуть, розповів Суспільному керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. За даними пенсійного фонду – це близько 31 тисячі людей, а за даними Єдиної електронної системи соціальної сфери – близько 45 тисяч.