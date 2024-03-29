Фахівці Українського інституту національної пам’яті проаналізували, чи поширюється закон про деколонізацію на Арку дружби народів у Києві (нині Арка Свободи українського народу). За висновком експертів, монумент символізує імперську політику Росії і підлягає демонтажу.

Відповідні висновки оприлюднили на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Підставою для експертизи став закон "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", ухвалений парламентом 21 березня 2023 року.

Фахівці інституту національної пам'яті нагадали, що Арка дружби народів була встановлена на території Хрещатого парку в Києві в 1982 році. Подію присвятили 60-річчю створення СРСР та 65-й річниці Жовтневої революції 1917 року. Сам монумент символізує "возз'єднання України з Росією". Арка зв'язувала дві скульптурні композиції: робітників ‒ росіянина та українця, що тримали стрічку з орденом "Дружби народів", та стелу з багатофігурною групою, що символізує Переяславську раду 1654 року.

Фігури росіянина та українця з орденом "Дружби Народів" демонтували у квітні 2022 року. Утім, як наголошують в інституті національної пам'яті, архітектурний комплекс залишається втіленням міфу про "возз'єднання" України з Росією у 1654 році.

У радянські часи ті події трактували як "віковічне прагнення українського народу возз'єднатися з російським". Так радянська пропаганда намагалася знівелювати пам'ять про українські державницькі традиції — часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років та Української революції 1917‒1921 років.

Міф про "воз'єднання" нині — під час повномасштабного вторгнення — використовує російська пропаганда, щоб показати "законність" путінських територіальних претензій і нібито "штучність" України як держави.

Як зазначають в Українському інституті національної пам'яті, попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент є символом російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

Що відомо про деколонізацію і дерусифікацію в Києві

26 квітня 2022 року в Києві демонтували радянський монумент під Аркою тоді ще "дружби народів". Гранітну стелу з багатофігурною групою, присвячену Переяславській Раді, планували розібрати згодом.

Саму Арку перейменували рішенням Київради 14 травня 2022 року. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу. Тоді ж столичні депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які мали прибрати з вулиць і будівель столиці і передати до музею тоталітаризму.

Наприкінці квітня 2022 року Київська міська рада почала приймати пропозиції щодо перейменування міських об'єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку було 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти та станції метрополітену.

1 серпня 2023 року в Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.

Загалом у Києві демонтували понад 60 пам'ятних об'єктів, які пов'язані з історією та культурою РФ або СРСР.деколонізв