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Вважали зниклим безвісти: на фронті загинув лейтенант Олег Улянчук з Хмельниччини
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Вважали зниклим безвісти: на фронті загинув лейтенант Олег Улянчук з Хмельниччини

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Військовий Олег Улянчук з Хмельниччини
Військовий Олег Улянчук. Тетяна Онісімчук

29 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання у Харківській області, загинув лейтенант Олег Улянчук з Хмельниччини. Військовослужбовцю було 43 роки.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла головна спеціалістка відділу з організаційних питань виконавчого комітету Нетішинської міської ради Тетяна Онісімчук.

За її словами, Олег Улянчук народився 1980 року. Закінчив Тернопільське медичне училище. На початку 2000 років переїхав у Нетішин, де працював приватним підприємцем.

Як зазначила Тетяна Онісімчук, у березні 2023 року Олег Улянчук добровольцем долучився до лав Збройних сил України. На фронті був начальником вогневого відділення прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки військової частини. З жовтня 2023 року воїна вважали зниклим безвісти. Він загинув поблизу населеного пункту Шийківка Ізюмського району, що на Харківщині. У нього залишились дружина і двоє дітей. Олега Улянчука поховали у Львові.

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