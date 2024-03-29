У Херсоні презентували документальний фільм про сексуальне насильство проти чоловіків, яке вчиняли військові армії РФ у катівнях під час окупації міста. Стрічка має назву "Він Теж: історії українських чоловіків, скривджених росіянами". Її створила команда "Слідство.Інфо".

Документальний фільм "Він Теж: історії українських чоловіків, скривджених росіянами" у Херсоні презентували у безпечному просторі. Олександр Корняков прийшов на показ. Каже, розповісти свої історії — це сміливий вчинок.

"Якби таке сталося, я б сам, мабуть, не наважився це розповісти. Ці історії, і деяких людей, які були, ми знаємо, і раніше чули їхні історії, і чули історії інших чоловіків, які поки не погоджуються розповідати. Все це дуже жахливо і правильно кажуть, що це і є сторона "російського світу", а не Чехов і Пушкін", — говорить чоловік.

Кадр з документального фільму "Він Теж", Херсон, 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Дмитро Галютдінов каже, під час окупації Херсона російські військові його затримували та допитували. Чоловік переконаний: фільм треба переглянути людям, які не знають, що таке війна та окупація.

"Дуже морально важко переступити через те, щоб це розказати людям. Це дійсно відбувалося з людьми у Херсоні й про це мовчати не треба", — говорить він.

Презентація фільму "Він Теж", 29 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Фільм про сексуальне насильство проти чоловіків, яке вчиняли військові російської армії у катівнях Херсона створила команда "Слідство.Інфо". В основі стрічки — історії чотирьох херсонців.

"Двоє з них говорили з відкритим обличчям, двоє з них говорили із закритим обличчям. Священник – у нього була своя церква у Херсоні, власне, там він проводив певну діяльність на початку повномасштабного вторгнення, не якусь підпільну діяльність, просто вів діяльність, як священник. Другий чоловік, який говорив із відкритим обличчям – це Віктор Солдатов, він був системним адміністратором на заводі. І ще двоє чоловіків говорили із закритими обличчями. Один з них допомагав мітингувальникам, у нього просто був свій бізнес недалеко від центральної площі, там де відбувалися проукраїнські мітинги на початку повномасштабного вторгнення. Там розпилював сльозогінний газ росіяни та він давав воду цим людям вмитися і попити — за це його через пів року затримали", — розповіла авторка фільму Яна Корнійчук.

До Херсона стрічку презентували у Києві. Головна редакторка "Слідство.Інфо" Анастасія Станко каже: назва фільму є закликом до тих, хто був у полоні, розповідати свої історії.

"Це дійсно перший фільм на подібну тему. Ми дуже сподіваємося на те, що й інші наші колеги візьмуться говорити. Ми знаємо, що є 101 випадок сексуального насильства щодо чоловіків зафіксований офісом Генпрокурора, тобто ще багато історій не є розказаних", — каже головна редакторка.

Раніше 23-річному російському гвардійцю заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з жителями Херсона. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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