З 1 квітня на рибогосподарських водних об’єктах Хмельницької області розпочнеться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Терміни нересту відрізняються залежно від типу водойми.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла головна спеціалістка відділу іхтіології Хмельницького рибоохоронного патруля Олена Семенець.

"Нерестова заборона встановлюється відповідно до правил любительського рибальства і буде залежати від типу водойм. З 1 квітня по 20 травня рибу ловити не можна у річках Хмельницької області. У Дністрі заборона діє з 1 квітня до 10 червня, у водосховищах — з 1 квітня до 9 червня, у придаткових водоймах — з 1 квітня до 30 червня", — пояснила Олена Семенець.

За її словами, в період заборони дозволяється любительське рибальство за межами нерестовищ на виділених ділянках. Рибу можна ловити поплавковою вудкою з двома гачками та спінінгом з однією штучною приманкою.

"По всій області виділено 59 ділянок, де можна рибалити. На хмельницькому водосховищі є дві ділянки. Перша — від мосту по вулиці Кам’янецькій до мосту по вулиці Західно-Окружній. Це лівий беріг проти течії, тобто попри парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Друга ділянка простягається від мосту по вулиці Західно-Окружній і до орієнтира по лінії електропередач, тобто це правий берег водосховища", — зазначила Олена Семенець.

Спеціалістка-юрисконсульт Хмельницького рибоохоронного патруля Анна Трухманова розповіла, за порушення нерестової заборони передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальності.

"Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій. За статтею 249 Кримінального кодексу України, крім штрафу, на порушника може чекати обмеження чи позбавлення волі до трьох років", — пояснила Анна Трухманова.

За її словами, при адміністративній відповідальності штраф за вилов риби під час нересту в невстановлених місцях становить до 680 гривень, при кримінальній — до 3400 гривень.

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