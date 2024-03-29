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Вчиняли квартирні крадіжки та вимагали гроші під кураторством "вора в законі": у Запоріжжі затримали організовану групу
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Вчиняли квартирні крадіжки та вимагали гроші під кураторством "вора в законі": у Запоріжжі затримали організовану групу

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У Запоріжжі затримали угрупування, наближене до "вора в законі"
Один із затриманих підозрюваних. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У Запоріжжі затримали та повідомили про підозру організатору угрупування та чотирьом його учасникам, які діяли під кураторством "вора в законі". За даними слідства, фігуранти вчиняли квартирні крадіжки та вимагали гроші в громадян та підприємців.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції області.

Правоохоронці з'ясували, що організував діяльність угруповання 43-річний місцевий мешканець з оточення "вора в законі". Маючи вплив та авторитет у певних колах, підібрав у свою групу учасників – вихідці з інших країн віком від 29 до 31 років.

У структурі організації було два відокремлених підрозділи. Члени одного спеціалізувалися на вимаганні коштів з громадян та підприємців, другого – крадіжках з квартир, будинків тощо:

"Учасники ретельно готувалися до кожного злочину: вивчали розпорядок дня потерпілих та членів родини, робили розвідку місцевості, обстежували територію на наявність камер, охоронної сигналізації, вивчали замки, стежили за домівками та своїми майбутніми жертвами, — йдеться в повідомленні.
Прокуратура
Вилучені у підозрюваних маски, балаклави, телефони, радіостанції. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські зібрали докази їхньої причетності до вчинення п’яти крадіжок з помешкань громадян на майже 4 млн грн та двох фактів вимагання – на понад 330 тис. грн.

"За місцями їх мешкання вилучили рушницю, пістолети, набої, біти, кастет, гранату, а також магніти для відкриття домофонів, відмички, рації, маски, балаклави, спеціальну техніку, десятки ключів від замків, автомобілі преміям класу, гроші, телефони тощо".
Прокуратура
Вилучені гроші в підозрюваних. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

27 березня правоохоронці затримали та повідомили про підозру організатору та чотирьом членам за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокуратура
Один із затриманих підозрюваних. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Залежно від ролі та участі дії учасників кваліфіковані за:

- ч. 2 та 5 ст. 255 (участь у злочинній організації, створення, керівництво та участь у злочинній організації особою, яка здійснює злочинний вплив та перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу),

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена організованою групою),

- ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Прокуратура
Один із затриманих підозрюваних. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Підозрювані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом їм обиратимуть запобіжні заходи.

Максимальне покарання, яке може загрожувати учасникам, — 12 років ув’язнення, а їх організатору – 15.

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