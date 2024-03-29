У Запоріжжі затримали та повідомили про підозру організатору угрупування та чотирьом його учасникам, які діяли під кураторством "вора в законі". За даними слідства, фігуранти вчиняли квартирні крадіжки та вимагали гроші в громадян та підприємців.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції області.
Правоохоронці з'ясували, що організував діяльність угруповання 43-річний місцевий мешканець з оточення "вора в законі". Маючи вплив та авторитет у певних колах, підібрав у свою групу учасників – вихідці з інших країн віком від 29 до 31 років.
У структурі організації було два відокремлених підрозділи. Члени одного спеціалізувалися на вимаганні коштів з громадян та підприємців, другого – крадіжках з квартир, будинків тощо:
"Учасники ретельно готувалися до кожного злочину: вивчали розпорядок дня потерпілих та членів родини, робили розвідку місцевості, обстежували територію на наявність камер, охоронної сигналізації, вивчали замки, стежили за домівками та своїми майбутніми жертвами, — йдеться в повідомленні.
Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські зібрали докази їхньої причетності до вчинення п’яти крадіжок з помешкань громадян на майже 4 млн грн та двох фактів вимагання – на понад 330 тис. грн.
"За місцями їх мешкання вилучили рушницю, пістолети, набої, біти, кастет, гранату, а також магніти для відкриття домофонів, відмички, рації, маски, балаклави, спеціальну техніку, десятки ключів від замків, автомобілі преміям класу, гроші, телефони тощо".
27 березня правоохоронці затримали та повідомили про підозру організатору та чотирьом членам за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Залежно від ролі та участі дії учасників кваліфіковані за:
- ч. 2 та 5 ст. 255 (участь у злочинній організації, створення, керівництво та участь у злочинній організації особою, яка здійснює злочинний вплив та перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу),
- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена організованою групою),
- ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Підозрювані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом їм обиратимуть запобіжні заходи.
Максимальне покарання, яке може загрожувати учасникам, — 12 років ув’язнення, а їх організатору – 15.
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