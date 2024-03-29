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Кількість хворих дітей на грип та ГРВІ в Житомирі зменшується
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Кількість хворих дітей на грип та ГРВІ в Житомирі зменшується

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На кінець березня 2024 року спостерігається зниження рівня захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ у Житомирі. Порівняно з минулим тижнем кількість хворих зменшилася на дев'ять відсотків і не перевищує епідемічний поріг у місті. Про це йдеться у довідці обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Завідувачка амбулаторії сімейної медицини Анна Сачук кореспондентам Суспільного розповіла, що у порівнянні з січнем, лютим та початком березня 2024 року спостерігається зменшення кількості дітей, які хворіють на грип та ГРВІ. За березень захворіло близько восьми тисяч дітей, що на дві тисячі менше, ніж у лютому. Загалом, майже 70 відсотків хворих на грип та ГРВІ — діти до 17 років.

"Хворіють діти і до п'яти років, так і старші діти. Все залежить від індивідуальних особливостей організму. Більшість випадків хвороб — це ГРВІ, тоді як випадків Covid було небагато — підтверджено близько 10, і ще приблизно 20 випадків було підтверджено за допомогою швидких тестів", — сказала Анна Сачук.

Кількість хворих дітей на грип та ГРВІ в Житомирі зменшується
Анна Сачук, Житомир, 29 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Зі слів заступниці медичного директора міської лікарні №2 Світлани Довгаль, попри зменшення загальної кількості хворих дітей, кількість госпіталізацій із діагнозами грипу та ГРВІ не зменшується. Щодня до закладу госпіталізують 40-45 дітей, 80 відсотків із них мають ознаки грипу та ГРВІ, але відзначається полегшення ходу захворювань у дітей.

"Порівнюючи з груднем, січнем і лютим, де переважали випадки грипу типу А з високою температурою та симптомами інтоксикації, то зараз ми спостерігаємо клінічну картину грипу типу B, при якій хід захворювання значно легший. Температура не така висока, менше проявляються симптоми інтоксикації. Головним чином, це кашель різного характеру, зниження апетиту та відчуття млявості", — пояснила Світлана Довгаль.

Кількість хворих дітей на грип та ГРВІ в Житомирі зменшується
Світлана Довгаль, Житомир, 29 березня 2024 рік. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

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