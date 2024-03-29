НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Дніпропетровщині випустили на волю врятованого від собак лебедя Шипуна
ТВАРИНИдовкілляРегіониТоп регіонів

На Дніпропетровщині випустили на волю врятованого від собак лебедя Шипуна

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
лебідь, птах, Дніпро
Лебідь Шипун на волі. Фото: Яна Русіна

На Дніпропетровщині лебедя Шипуна, якого в січні цього року врятували від собак та після п`яти днів у льоху передали до притулку, випустили на волю.

Про це Суспільному повідомила співзасновниця прихистку "Пегас" Яна Русіна.

"Він відгодувався, ми пройшли всі профілактики, глистогонні, зробили щеплення від пташиних хвороб. Від пташиного грипу в тому числі. Він на волю йшов не впевнено. Тому що була і риба, і годування за розкладом. А тут нова місцевість відкрита", — розповіла вона.

На Дніпропетровщині випустили на волю врятованого від собак лебедя Шипуна
Шипун у притулку для тварин, січень 2024 року. Суспільне Дніпро

Шипуна випустили на озеро разом з трьома іншими лебедями. За словами Яни Русіної, птах — повноцінний, повернувся у своє середовище, де може створити родину і продовжити свій рід.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
На Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
свині, чума
На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо
Єноти у Рівненському зоопарку
Показові годівлі і випуск врятованих кажанів: Рівненський зоопарк відкриває новий сезон
В Анни Авраменко з вихованцями довірливі стосунки
Астон і Альба: нові вихованці тренуються у кінологічному центрі на Хмельниччині
На початок