На Дніпропетровщині випустили на волю врятованого від собак лебедя Шипуна

На Дніпропетровщині лебедя Шипуна, якого в січні цього року врятували від собак та після п`яти днів у льоху передали до притулку, випустили на волю.

Про це Суспільному повідомила співзасновниця прихистку "Пегас" Яна Русіна.

"Він відгодувався, ми пройшли всі профілактики, глистогонні, зробили щеплення від пташиних хвороб. Від пташиного грипу в тому числі. Він на волю йшов не впевнено. Тому що була і риба, і годування за розкладом. А тут нова місцевість відкрита", — розповіла вона.

Шипун у притулку для тварин, січень 2024 року. Суспільне Дніпро

Шипуна випустили на озеро разом з трьома іншими лебедями. За словами Яни Русіної, птах — повноцінний, повернувся у своє середовище, де може створити родину і продовжити свій рід.

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