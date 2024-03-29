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Під час окупації обійняла посаду "керівниці" філії російського банку. Жительку Херсонщини підозрюють у пособництві РФ
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Під час окупації обійняла посаду "керівниці" філії російського банку. Жительку Херсонщини підозрюють у пособництві РФ

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Жительці Херсонської області заочно оголосили підозру у пособництві РФ. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 38-річна підозрювана у серпні 2022 року прийняла пропозицію окупаційної влади та обійняла посаду "керівниці" однієї з філій російського банку.

Жінка забезпечувала готівкові та безготівкові розрахунково-касові операції, організовувала фінансове обслуговування підприємств на окупованій території.

"У тому числі і ті, що входять у структуру незаконної влади регіону. Підозрювана інтегрувала їх у фінансову систему Російської Федерації", — йдеться у дописі.

Раніше в прокуратурі повідомили, що трьох жителів Херсонської області, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораційній діяльності.

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