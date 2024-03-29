Vladimir şeerindeki (Rusiye) Frunzen rayon makemesi, 12 senege maküm etilgen qırım siyasiy mabüsi, içtimaiy jurnalist Amet Süleymanovnıñ sağlıq alı sebebinden onı tevqiften azat etmege red etti.

Saban ayınıñ 29-ında advokat Lila Gemeciniñ sözlerine atıf eterek uquq qorçalayıcı, jurnalist Lütfie Zudieva Facebook saifesinde bu aqqında haber berdi.

Advokat añlattı ki, Süleymanovnıñ er vaqıt nefes meselesi bar, aqcigeri ağıra, yüksek basım çeke ve ayaqları şişik eteler. Amet Süleymanovnıñ bir qaç ağır hastalığı bar, şu cümleden ciddiy qapl hastalığını çeke.Vladimir apishanesiniñ şartları, qırımtatarnıñ sağlıq alı içün uyğun degil, dep Gemeci qayd ete.

"Bir sene boyunca Ametniñ sağlıq alı pek qıyınlaştı, onıñ hastalıqları daa ağır oldı. Bundan ğayrı, onıñ eki hastalığı, hastalıklar cedvelinde yer almaqtadır ve ciddiy bir hastalıqnen bağlı olaraq cezadan azat etken bu sağlıqlar cedveliniñ 41. ve 42. maddelerine qarşılıq kelmektedir. Faqat bugün makeme oturışında iştirak etken RF FSVPniñ tibbiy-sanitar qısmınıñ vekili, Ametniñ hastalığınıñ ağırlıq seviyesi yeterli degil", — dep advokat qayd etti.

Şu anda qorçalayıcı taraf, rusiye makemesiniñ qararına apellâtsiya şikâyetnamesini azırlay.

Amet Süleymanov aqqında ne bilemiz Süleymanov – 2014 senesi Rusiyeniñ Qırımnı qanunsız işğalinden soñ evlerniñ tintilmeleri ve qırımtatarlarnıñ tutulmaları aqqında haber bergen "Qırım birdemligi" içtimaiy jurnalistidir. O, qalpnıñ qırmızı qan damarı ve mitral kemligini çeke. Siyasiy mabüsniñ apayı Lilâ haber berdi ki, aqayı operatsiya nevbetinde tura. Bundan ğayrı, o qayd etti ki, onıñ içün apishanede bulunmaq, "ölüm demektir". Bundan ğayrı, qırımtatarnıñ saqatlığı bar, amma 2015 senesi Moskvada ameliyattan red etkeni sebebinden o lâğu etildi, çünki muntazam tarzda teddaviylegeni Kıyivde ameliyat yapacaq edi. 2020 senesi saban ayınıñ 11-inde işğal etilgen Qırımnıñ Bağçasaray şeerinde rus quvetçileri, evini tinttiler ve neticesinde o tutuldı. 2023 senesi çiçek ayınıñ 5-ine qadar Süyelmanov, qalp hastalığı sebebinden, ev tevkifi astında buluna edi. Qorçalayıcı tarafnıñ qırımtatarnıñ sağlıq alına dair çoq ilânlarına baqmadan, Rovtov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi onı 12 senege maküm etmege qarar berdi. Avropa Şurasınıñ Parlament Assambleyasınıñ (AŞPA) maruzacısı, rusiye akimiyetini qanunsız olaraq tevqif etilgen jurnalist Amet Süleymanovnı azat etmege çağırdı.

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