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Викрали понад 350 сонячних панелей на понад 1,2 млн грн: на Запоріжжі трьом чоловікам повідомлено про підозру
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Викрали понад 350 сонячних панелей на понад 1,2 млн грн: на Запоріжжі трьом чоловікам повідомлено про підозру

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На Запоріжжі затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у крадіжці сонячних панелей
Сонячна станція енергетичного підприємства Запорізької області. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Трьом мешканцям Запорізької області повідомлено про підозру у викрадені чужого майна. За даними слідства, підозрювані привласнили понад 350 сонячних панелей з території електростанцій, розташованих в зоні бойових дій на Запоріжжі на суму близько 1,2 мільйони гривень. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, один із підозрюваних розробив схему збагачення шляхом привласнення сонячних панелей одного із підприємств енергетичної галузі, яке розташовується поблизу лінії оборони Запорізької області та зупинило діяльність внаслідок повномасштабного вторгнення РФ:

"Розуміючи, що через активні бойові дії у Василівському районі сонячні панелі, які розміщені на території двох електростанцій поблизу Степногірська, залишились без охорони та належного нагляду, підозрюваний вирішив їх викрасти", — йдеться в повідомленні прокуратури.

В ході розслідування слідчі встановили, що до реалізації плану чоловік залучив двох знайомих, яким запропонував здійснення безпосереднього демонтажу енергообладнання:

На Запоріжжі поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці понад 350 сонячних панелей
Сонячні панелі, які виявили у підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

На себе ж організатор, поклав функцію спостерігача за прилеглою місцевістю з метою запобігання викриття.

На Запоріжжі поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці понад 350 сонячних панелей
Сонячні панелі, які виявили у підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Загалом з вересня по листопад 2023 року підозрювані демонтували та привласнили понад 350 сонячних панелей з орієнтовною вартістю близько 1,2 млн гривень.

На Запоріжжі поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці понад 350 сонячних панелей
Сонячні панелі, які виявили у підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної та Василівської окружної прокуратур трьом фігурантам розслідування повідомлено про підозру у крадіжці чужого майна (ч. 5 ст. 185 КК України). Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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