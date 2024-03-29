На Запоріжжі затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у крадіжці сонячних панелей

Трьом мешканцям Запорізької області повідомлено про підозру у викрадені чужого майна. За даними слідства, підозрювані привласнили понад 350 сонячних панелей з території електростанцій, розташованих в зоні бойових дій на Запоріжжі на суму близько 1,2 мільйони гривень. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, один із підозрюваних розробив схему збагачення шляхом привласнення сонячних панелей одного із підприємств енергетичної галузі, яке розташовується поблизу лінії оборони Запорізької області та зупинило діяльність внаслідок повномасштабного вторгнення РФ:

"Розуміючи, що через активні бойові дії у Василівському районі сонячні панелі, які розміщені на території двох електростанцій поблизу Степногірська, залишились без охорони та належного нагляду, підозрюваний вирішив їх викрасти", — йдеться в повідомленні прокуратури.

В ході розслідування слідчі встановили, що до реалізації плану чоловік залучив двох знайомих, яким запропонував здійснення безпосереднього демонтажу енергообладнання:

Сонячні панелі, які виявили у підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

На себе ж організатор, поклав функцію спостерігача за прилеглою місцевістю з метою запобігання викриття.

Сонячні панелі, які виявили у підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Загалом з вересня по листопад 2023 року підозрювані демонтували та привласнили понад 350 сонячних панелей з орієнтовною вартістю близько 1,2 млн гривень.

Сонячні панелі, які виявили у підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної та Василівської окружної прокуратур трьом фігурантам розслідування повідомлено про підозру у крадіжці чужого майна (ч. 5 ст. 185 КК України). Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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