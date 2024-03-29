У Великодні вихідні 30-31 березня на Закарпатті буде +26 °C

Погоду на Закарпатті на 30 березня — 1 квітня формує антициклон з півдня. Максимальна температура на ці дні, яку прогнозують синоптики Закарпатського обласного центру з гідрометеорології — 26 градусів тепла.
30 та 31 березня на Закарпатті прогнозують підвищення температури повітря. Про це розповів Суспільному синоптик Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Андрій Золотарьов.
"Якщо конкретно, то температури на Пасху: найближча ніч 5-10, потім 7-12, 8-13, а максимальні температури вдень — 20-25, може бути і до 26-ти градусів за Цельсієм. У горах відповідно вдень на 5-7 градусів менше", — розповів Андрій Золотарьов.
За словами синоптика, 2 квітня очікують похолодання, яке триватиме до 8 квітня.
"По території області пройде зона фронту, то буде фронт по типу холодного. Тому температури дещо впадуть. Морозів ми не чекаємо. Тим не менше на фоні того, що буде з 30 березня по 1 квітня, нічні температури встановляться в межах 3-8, 4-9, крайній схід, високогір’я там може бути і біля 0 градусів, або 1-3 тепла. Денні температури — 12-17. Після 8 квітня знову посилюється антициклон, так що такої дощової погоди як була у нас нещодавно ми не чекаємо", — додав синоптик.
Щодо ситуації на річках Закарпаття. Впродовж вихідних рівень води спадатиме. Розповідає начальниця відділу гідрологічного прогнозування Наталія Платонова.
Річка Уж, місто Ужгород. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Минулої доби у нас в області пройшли опади від 3 до 30-ти, місцями навіть 40-70 мм. Відповідно на річках області сформувався паводок з амплітудою підвищення рівня води 0,3-1,5 м. в межах корінних берегів без негативних наслідків. Вранці у верхів’ях та середніх течіях річок уже у нас пройшли максимальні рівні і оскільки на наступну добу ми не очікуємо більше опадів, тому зниження рівнів на верхів’ях та середніх річок продовжаться", — зазначає Наталія Платонова.
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