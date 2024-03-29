НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Великодні вихідні 30-31 березня на Закарпатті буде +26 °C
ПОГОДАВЕЛИКДЕНЬСВЯТОРегіони

У Великодні вихідні 30-31 березня на Закарпатті буде +26 °C

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Погоду на Закарпатті на 30 березня — 1 квітня формує антициклон з півдня. Максимальна температура на ці дні, яку прогнозують синоптики Закарпатського обласного центру з гідрометеорології — 26 градусів тепла.

30 та 31 березня на Закарпатті прогнозують підвищення температури повітря. Про це розповів Суспільному синоптик Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Андрій Золотарьов.

"Якщо конкретно, то температури на Пасху: найближча ніч 5-10, потім 7-12, 8-13, а максимальні температури вдень — 20-25, може бути і до 26-ти градусів за Цельсієм. У горах відповідно вдень на 5-7 градусів менше", — розповів Андрій Золотарьов.

За словами синоптика, 2 квітня очікують похолодання, яке триватиме до 8 квітня.

"По території області пройде зона фронту, то буде фронт по типу холодного. Тому температури дещо впадуть. Морозів ми не чекаємо. Тим не менше на фоні того, що буде з 30 березня по 1 квітня, нічні температури встановляться в межах 3-8, 4-9, крайній схід, високогір’я там може бути і біля 0 градусів, або 1-3 тепла. Денні температури — 12-17. Після 8 квітня знову посилюється антициклон, так що такої дощової погоди як була у нас нещодавно ми не чекаємо", — додав синоптик.

Щодо ситуації на річках Закарпаття. Впродовж вихідних рівень води спадатиме. Розповідає начальниця відділу гідрологічного прогнозування Наталія Платонова.

На Пасхальні вихідні 30-31 березня на Закарпатті буде +26 °C
Річка Уж, місто Ужгород. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Минулої доби у нас в області пройшли опади від 3 до 30-ти, місцями навіть 40-70 мм. Відповідно на річках області сформувався паводок з амплітудою підвищення рівня води 0,3-1,5 м. в межах корінних берегів без негативних наслідків. Вранці у верхів’ях та середніх течіях річок уже у нас пройшли максимальні рівні і оскільки на наступну добу ми не очікуємо більше опадів, тому зниження рівнів на верхів’ях та середніх річок продовжаться", — зазначає Наталія Платонова.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Природа, річка, очерет
Якою буде погода на вихідні у Кіровоградській області
У Києві рятувальники тренувались долати наслідки повені
Столичні рятувальники тренувались долати наслідки повені. У КМДА назвали райони з ризиком підтоплень
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 30 березня
До 24⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 30 березня
У Києві під час грози 29 березня випав град
Київ накрила злива з градом
На початок