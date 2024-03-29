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Переселенців прийматиме Дубенський район: на Рівненщину прибуде другий евакуаційний потяг
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Переселенців прийматиме Дубенський район: на Рівненщину прибуде другий евакуаційний потяг

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евакуація, впо, потяг
На Дубенщину прибудуть переселенці. Фото: Суспільне Рівне

У Дубенському районі на Рівненщині готуються до прийому евакуйованого населення з Донеччини. Наразі в районі проживає майже 3,5 тисячі переселенців.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Дубенської РДА.

Громади району прийматимуть переселенців другого евакуаційного потягя, який у найближчі дні прибуде із Донеччини.

Як розповіла заступниця голови Дубенської районної державної адміністрації Ірина Кружайло, місця для розміщення ВПО вже підготували:

"Наразі у нас є достатня кількість місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Поки відомо, що для виїзду зареєструвались 50 людей. Вже маємо визначені й погоджені місця для їх розміщення. Це і місця компактного проживання населення, і приватні будинки".

Зі слів заступниці, місця підготували у Варковицькій, Мирогощанській, Млинівській, Привільненській та Дубенській тергромадах. Для організації зустрічі людей будуть задіяні всі необхідні екстрені служби, керівництво та відповідні фахівці райдержадміністрації, тергромад.

"Людей зустрінемо із потяга, забезпечимо їх гарячим харчуванням. Потім їх супроводять до місця проживання. Наше завдання — допомогти цим людям адаптуватись і комфортно почуватись у нас, на Дубенщині", — додала Ірина Кружайло.

Вона додала, що за місцем тимчасового проживання всім евакуйованим громадянам нададуть соціальні (оформлення статусу ВПО тощо), медичні, освітні (за потреби) послуги, а також забезпечать гуманітарною (продовольчою та непродовольчою) допомогою, предметами першої необхідності.

Наразі в громадах району проживає 3438 переселенців.

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