НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Патрульна поліція Києва отримала партію мотоциклів від німецьких партнерів
ПОЛІЦІЯКМДАДОПОМОГАНІМЕЧЧИНАРегіони

Патрульна поліція Києва отримала партію мотоциклів від німецьких партнерів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кличко передав патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW від партнерів із Баварії
Мотоцикли від німецьких партнерів для патрульної поліції Києва, 29 березня 2024 р. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Київ отримав допомогу від Баварії — 11 мотоциклів BMW. Транспорт передали столичній патрульній поліції, аби правоохоронці могли оперативно реагувати на виклики.

Про це повідомив у своєму Telegram міський голова Віталій Кличко.

За його словами, мотоцикли обладнані всім необхідним для патрулювання вулиць. Техніка допоможе поліцейським бути більш маневреними та мобільними при забезпеченні правопорядку в місті.

Патрульна поліція Києва отримала партію мотоциклів від німецьких партнерів
Мотоцикли від німецьких партнерів для патрульної поліції Києва, 29 березня 2024 р. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Як зауважив Кличко, завдяки підтримці міжнародних партнерів Київ оснащує сучасною технікою екстрені служби міста, частину обладнання і техніки столиця передає військовим на передову.

"Тільки минулого року Баварія передала Києву 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та 6 спецавтомобілів. Зокрема, 3 нових сучасних "швидких" Renault, мікроавтобус Ford, пожежний Mercedes і автомобіль Iveco. Ці авто вже працюють в службах столиці", — нагадав міський голова.

Що відомо про допомогу Києву спецавтомобілями

З перших днів вторгнення Київ отримує допомогу від міст-партнерів. Наприкінці липня 2022 року надійшли 12 пожежних авто і 7 "швидких" від німецьких і польських партнерів та рятувальне спорядження зі Швейцарії.

Комунальним підприємствам передали 19 автобусів і 3 сміттєвози, які місто отримало від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена.

Від німецьких та українських партнерів Київ отримав пожежне авто та два реанімобілі. Згодом ще чотири пожежні автомобілі надійшли від німецьких та польських партнерів.

Партію із трьох спецавто підрозділи ДСНС Києва отримали в листопаді 2023 року. Загалом до кінця 2023 року Київ отримав від іноземних партнерів 65 пожежних авто, 50 "швидких" та 82 міських автобуси.

У січні 2024 року 5 нових пожежних автомобілів передало столиці німецьке місто Лейпциг.

Раніше дві пожежні машини Київ передав Харкову, який зазнає постійних обстрілів.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
В Ужгороді затримали підорюваного у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції
В Ужгороді затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику поліції
Співпрацює з РФ: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Очолила осередок проросійського молодіжного руху: жительці тимчасово окупованого Мелітополя повідомили про підозру
тривожні кнопки, поліція, поліція охорони, люди, безпека
"Тривожні кнопки" у Чернігові: де шукати та в яких випадках натискати
У Запоріжжі затримали угрупування, наближене до "вора в законі"
Вчиняли квартирні крадіжки та вимагали гроші під кураторством "вора в законі": у Запоріжжі затримали організовану групу
На початок