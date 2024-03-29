Патрульна поліція Києва отримала партію мотоциклів від німецьких партнерів

Київ отримав допомогу від Баварії — 11 мотоциклів BMW. Транспорт передали столичній патрульній поліції, аби правоохоронці могли оперативно реагувати на виклики.

Про це повідомив у своєму Telegram міський голова Віталій Кличко.

За його словами, мотоцикли обладнані всім необхідним для патрулювання вулиць. Техніка допоможе поліцейським бути більш маневреними та мобільними при забезпеченні правопорядку в місті.

Мотоцикли від німецьких партнерів для патрульної поліції Києва, 29 березня 2024 р. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Як зауважив Кличко, завдяки підтримці міжнародних партнерів Київ оснащує сучасною технікою екстрені служби міста, частину обладнання і техніки столиця передає військовим на передову.

"Тільки минулого року Баварія передала Києву 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та 6 спецавтомобілів. Зокрема, 3 нових сучасних "швидких" Renault, мікроавтобус Ford, пожежний Mercedes і автомобіль Iveco. Ці авто вже працюють в службах столиці", — нагадав міський голова.

Що відомо про допомогу Києву спецавтомобілями

З перших днів вторгнення Київ отримує допомогу від міст-партнерів. Наприкінці липня 2022 року надійшли 12 пожежних авто і 7 "швидких" від німецьких і польських партнерів та рятувальне спорядження зі Швейцарії.

Комунальним підприємствам передали 19 автобусів і 3 сміттєвози, які місто отримало від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена.

Від німецьких та українських партнерів Київ отримав пожежне авто та два реанімобілі. Згодом ще чотири пожежні автомобілі надійшли від німецьких та польських партнерів.

Партію із трьох спецавто підрозділи ДСНС Києва отримали в листопаді 2023 року. Загалом до кінця 2023 року Київ отримав від іноземних партнерів 65 пожежних авто, 50 "швидких" та 82 міських автобуси.

У січні 2024 року 5 нових пожежних автомобілів передало столиці німецьке місто Лейпциг.

Раніше дві пожежні машини Київ передав Харкову, який зазнає постійних обстрілів.