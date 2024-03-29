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У Миргороді на Полтавщині організовують йогу та збирають гроші для українських військових
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У Миргороді на Полтавщині організовують йогу та збирають гроші для українських військових

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У Миргороді організовують йогу
Майстер-клас з йоги. Фото: освітньо-культурний Гончаренко центр Миргород

Благодійні майстер-класи з йоги влаштовують у Миргороді Полтавської області. Заняття організовують тричі на тиждень. Відвідати їх можуть усі охочі.

Заняття з йоги проводить у будні та вихідний. Працює із учасниками тренерка, яка має 17 років досвіду. Приблизно три тижні тому майстер-класи організували освітньо-культурний Гончаренко центр Миргород спільно з громадською організацією "Коліщата". Відвідати заняття можна за благодійний внесок або безкоштовно, розповіла Суспільному директорка Гончаренко центру Миргород Інна Ковальська.

"Спочатку ми проводили йогу тільки в суботу о 12:00, але потім люди почали просити продовження, скажімо так, щоб частіше зустрічатися і проводити час для свого здоров’я. Тож почали проводити такі благодійні майстер-класи ще у понеділок і середу о 8:00", — сказала Інна Ковальська.

За її словами, протягом цього часу зібрали більше 10 тисяч гривень.

"За цей час ми уже змогли купити комплект гуми для 93-ї окремої механізованої бригади, це для бойового медика, і ще акумулятор для "швидкої" для 116-ї бригади територіальної оборони", — додала директорка Гончаренко центру Миргород.

У Миргороді організовують йогу та збирають гроші для українських військових
Майстер-клас з йоги у Миргороді. Фото: освітньо-культурний Гончаренко центр Миргород

Заняття з йоги центр організовував і до початку повномасштабної війни. А з 25 лютого 2022-го року замість освітньо-культурної діяльності більше спрямовувалися на допомогу переселенцям і військовим, сказала Інна Ковальська.

"У нас змінився тренер і підхід. Тому що раніше був більше масовий захід для здоров’я. Тут ми переслідуємо благодійну мету, щоб допомагати нашим захисникам", — пояснила Інна.

Відвідати майстер-класи можуть усі охочі.

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