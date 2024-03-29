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У Львові продовжать відновлювати двері й вікна в межах програми співфінансування
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У Львові продовжать відновлювати двері й вікна в межах програми співфінансування

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Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а
Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а. Пресслужба ЛКП "Бюро спадщини"

У Львові затвердили нову програму співфінансування, за якою відновлюють історичні двері й вікна. Вона діятиме до 2029 року.

Про це повідомили у пресслужбі ЛКП "Бюро спадщини".

Керівник ЛКП "Бюро спадщини" Павло Богайчик розповів, що нову програму затвердили вчора, 28 березня. Частки співфінансування й умови участі для мешканців залишилися незмінними.

"Затвердили нову програму, яка стосується відновлення вікон і брам в будинках в межах історичного ареалу, які побудовані до Другої світової війни. У новій програмі деталізовано термінологію та внесено технічні зміни. Заявки, прийняті в попередні періоди, будуть реалізовані в межах нової програми. Частки співфінансування при відновленні брам та вікон, а також при заміні пластикових вікон на дерев’яні, залишаються незмінними", – каже Павло Богайчик.

Частки співфінансування такі: при реставрації брами 70% вартості робіт оплачує Львівська міська рада, а 30% – мешканці. При відновленні вікон місто покриває 60% вартості, а при заміні металопластикових вікон на дерев'яні — 50%.

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