У Тростянці проїзд у комунальному транспорті буде безоплатним

З 1 квітня у Тростянці запроваджується безоплатне перевезення пасажирів комунальними автобусами.

Про це повідомляють на сторінці Тростянецької міськради.

"Це соціально важливе рішення ми прийняли, щоб підтримати наших тростянецьких людей під час війни та внутрішніх переселенців, які прибувають з прикордоння. На жаль, багато громадян зараз перебуває у скрутній фінансовій ситуації, і кожна заощаджена на безоплатному проїзді гривня для них має значення. Депутатський корпус підтримав це рішення. Ми винайшли можливість надати комунальному підприємству "Тростянецьпастранс" субвенцію з міського бюджету на перевезення пасажирів", — йдеться у дописі.

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