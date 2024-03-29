НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Тростянці проїзд у комунальному транспорті буде безоплатним
МІСЦЕВА ВЛАДАІНФРАСТРУКТУРАРегіони

У Тростянці проїзд у комунальному транспорті буде безоплатним

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Комунальний автобус у Тростянці
Комунальний автобус у Тростянці. Фото: Тростянецька міська рада

З 1 квітня у Тростянці запроваджується безоплатне перевезення пасажирів комунальними автобусами.

Про це повідомляють на сторінці Тростянецької міськради.

"Це соціально важливе рішення ми прийняли, щоб підтримати наших тростянецьких людей під час війни та внутрішніх переселенців, які прибувають з прикордоння. На жаль, багато громадян зараз перебуває у скрутній фінансовій ситуації, і кожна заощаджена на безоплатному проїзді гривня для них має значення. Депутатський корпус підтримав це рішення. Ми винайшли можливість надати комунальному підприємству "Тростянецьпастранс" субвенцію з міського бюджету на перевезення пасажирів", — йдеться у дописі.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Декларації міських голів Тисмениці, Косова, Снятина та Бурштина
Що задекларували міські голови Тисмениці, Косова, Снятина та Бурштина
Ігор Терехов, Тетяна Єгорова-Луценко, Олег Синєгубов
Терехов, Синєгубов та Єгорова-Луценко оприлюднили декларації за 2023 рік: що харківські посадовці розказали про статки
Зариблення Дніпра на Кіровоградщині
На Кіровоградщині вперше з початку повномасштабної війни відбулося зариблення Дніпра
Нова система сповіщення для Кременчука
У Кременчуці хочуть замовити автоматизовану систему сповіщення на майже 90 мільйонів гривень
На початок