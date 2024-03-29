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Графік погодинних відключень світла на 1-7 квітня для Харкова та області
ЕлектроенергіяРегіони

Графік погодинних відключень світла на 1-7 квітня для Харкова та області

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блекаут харків
У будинках у Харкові почало з'являтися світло після знеструмлення міста, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

У "Харківобленерго" опублікували графік погодинних відключень електроенергії на 1-7 квітня для Харкова та області.

Згідно з розкладом, світло вимикатимуть на чотири, а не на шість годин.

"Шановні споживачі! Просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть виникати. Ми мусимо вводити обмеження задля збереження балансу в енергосистемі регіону та країни в цілому", — сказано у повідомленні.

Графік можна завантажити за посиланням.

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