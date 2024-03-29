У Львові, на вулиці Шараневича, 9 встановили копію 100-літньої сецесійної брами, а також відреставрували збережений історичний світлик. Наступного тижня його планують засклити. На початку 2024 року мешканці зняли та викинули старовинну браму та замінили її на металопластикові двері.

Як повідомили в управлінні історичного середовища Львівської міської ради, після того як мешканці самовільно замінили історичну браму на сучасну, з ними провели низку зустрічей. Тоді погодили виготовлення копії брами за програмою співфінансування.

Історична брама на вулиці Шараневича, 9 у Львові та сучасна, яку в січні 2024 року встановили мешканці. Колаж: скріншот Google Maps/пресслужба Львівської міської ради

Копію виготовили за зразком з сусіднього будинку, оскільки ці дві брами були однаковими.

"Поруч є будинок, який має таку саму браму. Ми це побачили і по світлику, і по старих фотографіях. Відповідно, відтворена точна копія. Брама вже встановлена, функціонує. Ще потрібно засклити світлик. Скло замовили, його привезуть наступного тижня", —каже начальниця міського управління охорони історичного середовища Тетяна Балукова.

Процес виготовлення копії історичної брами. Пресслужба Львівської міської ради

Вартість робіт склала 68 910 гривень. З цієї суми 49 560 гривень надав німецький фонд, а решту суми сплатили мешканці.