Загрожує до 10 років за ґратами: киянин підпалив чуже авто через конфлікт

У Києві затримали підозрюваного в умисному знищенні чужого майна. Чоловік підпалив автівку жінки, із сином якої в нього були неприязні стосунки.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

До правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що поблизу одного з будинків у Дніпровському районі горить автомобіль "Ланос". До приїзду слідчих пожежу загасили рятувальники.

Оглядаючи місце події, поліцейські знайшли біля машини пластикову пляшку з легкозаймистою рідиною. Речовий доказ вилучили для проведення експертизи. За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Після проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що до пожежі причетний житель столиці, 1974 року народження. Чоловік облив легкозаймистою сумішшю і підпалив авто 62-річної жінки, бо в нього був конфлікт із її сином.

Машина вигоріла вщент і відновленню не підлягає. Потерпілій завдано збитків більш як на 100 тисяч гривень. Киянину повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років ув'знення.

Що відомо про випадки умисного підпалу в Києві

Мешканець багатоповерхівки в Києві підпалив телекомунікаційну шафу біля своєї квартири. Так чоловік вирішив помститися за відключення інтернету.

На столичних Бортничах 42-річний чоловік через ревнощі і помсту підпалив три автомобілі колишньої дружини.

В'язниця також загрожує 36-річному киянину, який підпалив вхідні двері колишній дівчині. Чоловік "образився", що наречена почала зустрічатись з іншим.