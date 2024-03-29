Чемпіонат області зі швидких шахів та шахів бліц стартував у Сумах

Чемпіонат області зі швидких шахів та шахів бліц стартував 29 березня у місті Суми. За шаховими столами зібрались три десятки спортсменів від 8 до 87 років.

Наймолодшу учасницю турніру – восьмирічну шахістку звати Єва Денисенко: "Шахи для мене – це моє життя. Я хочу стати чемпіонкою світу з шахів. Для цього треба багато займатися шахами. Та любити їх. Коли я програю – я відчуваю сум. А коли виграю – то я відчуваю радість".

Єва Денисенко. Суспільне Суми

Найстаршого на турнірі звати Віталій. Його прізвище також Денисенко, але з Євою його не пов’язують родинні зв’язки. Нещодавно він відсвяткував свій 87 день народження. Свого часу чоловік був 13-разовим чемпіоном Сумщини (що є рекордом області).

"Колись я грав. Важливе місце займав. А зараз – це розвага. Просто розвага і все, більше нічого. Я шахістом активним був давно. Уже дуже давно. Те, що я зараз роблю – його вже важко шахами називати. Була виграшна позиція – а я не зміг виграти", – вважає Віталій Денисенко.

Віталій Денисенко. Суспільне Суми

За два роки війни, за словами голови обласної федерації шахів Василя Пономаренка, це перше змагання, в якому відбудуться 11 турів. Раніше грали по 7 або 9 турів. Цьогорічний формат, говорить голова федерації, дозволить чіткіше визначити переможця та призерів турніру: "Змагання будуть проходити в 11 турів. По 15 хвилин кожному учаснику плюс п’ять секунд за кожен хід. Часу достатньо для обдумування. Тому, я думаю, всі отримають задоволення в цьому змаганні".

Чемпіонат Сумщини з шахів. Суспільне Суми

За перший день змагань Єва Денисенко набрала 2 очка (2 перемоги, 3 поразки) і посідає 27 місце. Віталій Денисенко (з однією перемогою та чотирма нічиїми) має після першого ігрового дня має три очки і поділяє місця з 7 по 14. Лідирує у чемпіонаті після першого ігрового дня Костянтин Ястреб (який має 4,5 з п’яти очок у п’яти поєдинках).

Чемпіонат Сумщини з шахів. Суспільне Суми

Окрім визначення переможців та призерів, голова федерації шахів сподівається, що шахи об’єднають різні покоління: "Шахи – це той майданчик на якому стираються грані поколінь. І вони показують – коли є спільний інтерес, то не важливо, кому скільки років. Ці люди, спілкуючись один з одним, себе відчувають комфортно".

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