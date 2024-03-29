30 березня у рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги на Центральному міському стадіоні у Житомирі футбольний клуб "Полісся" приймав одеський "Чорноморець". Матч завершився із рахунком 1:4 на користь "Чорноморця".

"Полісся" не дуже вдало розпочало весняну частину сезону — команда опустилася на 6 місце у турнірній таблиці, маючи в активі 33 очки. У "Чорноморця" було 23 очки та 10 місце у таблиці.

Перший тайм

У першому таймі після активного початку на 30-ій хвилині матчу команди знизили темп. Гра тривала без небезпечних моментів.

На 36-ій хвилині футболіст "Полісся" Денис Ндукве непогано пробив, але Данило Варакута "Чорноморця" був на місці.

У Житомирі футбольний клуб "Полісся" приймав одеський "Чорноморець". 30 березня 2024 року. Фото: ФК "Полісся"

Одну хвилину суддя компенсував до першого тайму, але хід гри це не змінило. Гравці пішли на перерву з рахунком 0:0.

Житомир, 30 березня 2024 року. Фото: ФК "Полісся"

Другий тайм

На 53-ій хвилині другого тайму команда "Чорноморець" забиває гол. Півзахисник "Чорноморця" Зігі Бадібанга на фланзі навісив, і Артур Авагімян, який був сам у штрафному майданчику, головою переправив м'яч у сітку. Рахунок став 0:1 на користь одеситів.

На 61-ій хвилині Авагімян вдруге забив гол у ворота "Полісся". Рахунок став 0:2.

На 64-ій хвилині хет-трик Артура Авагімяна. Він забив гол зі штрафного з 25-ти метрів. 0:3 стало на користь "Чорноморця".

На 75-ій хвилині футболісти "Полісся" один гол відіграли. Після кутового від Еміля Мустафаєва м'яч прилетів до Богдана Кушніренка, який з десятка метрів ногою забив його у ворота. Рахунок став 1:3.

Н 90-ій хвилині футболіст "Чорноморця" Орест Кузик під час швидкої атаки забив ще один гол. Рахунок став 1:4. Матч завершився перемогою "Чорноморця".

У Житомирі футбольний клуб "Полісся" приймав одеський "Чорноморець". 30 березня 2024 року. Фото: ФК "Полісся"

Усі кошти, зібрані від продажу квитків на матч, будуть передані благодійному фонду BGV Charity для потреб 132 окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Своїми думками після матчу поділився виконуючий обов'язки головного тренера ФК "Полісся" Сергій Шищенко.

"Я хочу вибачитись перед вболівальниками, перед президентом клубу. Я повністю беру відповідальність за сьогоднішній результат. Що стосується гри, то у нас були хороші підходи в першому таймі. Ми планували пресинг, і він у нас виходив, десь не виходило переходити з оборони в атаку, але кульгала реалізація. Другий тайм був провальним. Я вважаю, що ми його провалили повністю. Потім ще й вилучення відбулось. Було важко відіграватись. Але я дуже вдячний хлопцям, що навіть при рахунку 1:3 хлопці хотіли відігратись і створювали моменти. Якби ми забили ще один м’яч, то при рахунку 2:3 гра зовсім змінилась би. Але ми ризикували і пропустили четвертий м’яч. Ми проаналізуємо другий тайм, розберемось, чому так вийшло. Але маю сказати, що і "Чорноморець" дуже агресивно діяв в атаці. Десь в якийсь момент ми провалились. Ми розберемось, проаналізуємо і зробимо висновки”, — сказав в коментарі Сергій Шищенко.

Як раніше повідомляло Суспільне, у попередніх іграх "Полісся" зазнало поразки від черкаського "ЛНЗ" та кіровоградської "Олександрії", а 16 березня з мінімальним рахунком поступилося київській "Оболоні".

11 березня стало відомо, що Юрій Калітвінцев пішов з посади головного тренера ФК "Полісся". Замість нього виконуватиме обов'язки колишній головний тренер "Полісся" Сергій Шищенко, для якого матч його команди з "Оболонню" 16 березня став тренерським дебютом в УПЛ.

"Полісся" в УПЛ

"Полісся" стало другою командою Першої ліги, яка вийшла до УПЛ сезону 2023/24. Житомирський клуб вів боротьбу за підвищення у класі з київською "Оболонню" та черкаським "ЛНЗ" у "чемпіонській" групі Першої ліги. До неї команда вийшла в статусі переможця групи А, де не зазнала жодної поразки при 13 перемогах та одній нічиїй.

На зимову паузу після першої частини чемпіонату "Полісся" пішло, посідаючи третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Лідерство лишалося за "Кривбасом", який відкривав другу частину чемпіонату виїзним матчем проти ЛНЗ. У неділю, 25 лютого, із топ-5 турнірної таблиці свої матчі проводили "Дніпро-1", "Динамо" і "Полісся", наступного дня — "Шахтар". 25 лютого у Львові "Полісся" внічию зіграло з місцевим "Рухом": матч закінчився з рахунком 1:1. Загалом, у другій частині УПЛ відбудеться 13 турів, останній пройде наприкінці травня.

В квітні 2024 року "Полісся" зіграє півфінальний матч Кубка України з футболу із командою "Ворскла" з Полтави. Базовою датою проведення матчів півфіналу Кубка України є середа 3 квітня. "Полісся" вперше гратиме за путівку до фіналу. Досі рекордом в історії клубу залишалися два виходи до 1/8. Переможець турніру визначиться 15 травня.

У червні 2023 року контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу через пристуність на матчі вболівальників оштрафував житомирський ФК "Полісся" на 100 тисяч гривень.

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