У столиці працюють над безбар'єрним туризмом

У Києві представили план створення безбар'єрного туристичного середовища.

Про це повідомляє КМДА.

Першочергово створять базу даних закладів, які зробили свій простір безбар'єрним. Мова про ресторани, кафе, культурно-мистецькі заклади, ТРЦ та інші туристично привабливі об'єкти.

Також до Плану включили проведення безоплатних екскурсій і лекторіїв з урахуванням потреб людей з інвалідністю, а також тренінгів для представників сфери гостинності.

Зазначається, що від початку березня в столиці проводять вже безоплатні екскурсії трьома інклюзивними маршрутами, кількість яких поступово збільшуватимуть.