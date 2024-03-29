У столиці працюють над безбар'єрним туризмом

У Києві представили план створення безбар'єрного туристичного середовища.
Про це повідомляє КМДА.
Першочергово створять базу даних закладів, які зробили свій простір безбар'єрним. Мова про ресторани, кафе, культурно-мистецькі заклади, ТРЦ та інші туристично привабливі об'єкти.
Також до Плану включили проведення безоплатних екскурсій і лекторіїв з урахуванням потреб людей з інвалідністю, а також тренінгів для представників сфери гостинності.
Зазначається, що від початку березня в столиці проводять вже безоплатні екскурсії трьома інклюзивними маршрутами, кількість яких поступово збільшуватимуть.