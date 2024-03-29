Могла перевозити етнохатку: на Львівщині митники зупинили фуру з деревиною

Львівські митники зупинили на пункті пропуску "Краківець-Корчова" вантажівку з деревиною. За результатами перевірки, деревина може бути етнобудинком.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

За даними митників, водій фури, 48-річний мешканець Черкаської області, задекларував майже 40 м³ деревини. Продавцем матеріалу він зазначив одне з черкаських підприємств, а покупцем – компанію, зареєстровану в Республіці Польща.

Працівники митниці звернулися до Національного лісотехнічного університету України, щоби провести експертизу. Науковці з'ясували, що "деревина була у використанні, має ознаки природного старіння, механічні пошкодження внаслідок демонтажу, штучні отвори й пази для з’єднання тощо".

За даними працівників митниці, така деревина має високу ціну за кордоном. З неї споруджують етнобудинки, які могли бути демонтовані в Україні.

За цим фактом склали адмінпротокол за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. До розгляду справи в суді деревину вилучили.