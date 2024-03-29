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Наловив раків на 162 тис грн: на Дніпропетровщині затримали ймовірного браконьєра
довкілляРегіони

Наловив раків на 162 тис грн: на Дніпропетровщині затримали ймовірного браконьєра

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раки, патруль, браконьєр
Виявлені у човні свіжовиловлені раки. Фото: патрульна поліція Дніпропетровщина

На Кам'янському водосховищі, що на Дніпропетровщині, водний патруль виявив ймовірного браконьєра.

Про це йдеться у Telegram-каналі патрульної поліції області.

За повідомленням, 29 березня патрульні помітили на воді гумовий човен та чоловіка в ньому. Коли човен підійшов до берега, патрульні перевірили його. У ньому були свіжовиловлені раки.

Чоловік пояснив, що виловлював їх за допомогою раколовок. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Сума завданого довкіллю збитків становить близько 162 тисяч гривень.

У діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення за статтею 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

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