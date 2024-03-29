На Херсонщині поблизу одного з населених пунктів Високопільської громади на російські міні підірвався тракторист.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 березня близько 13:40 у полі поблизу Високопільської громади під час виконання весняно-польових робіт загинув тракторист. Він наїхав на залишений російською армією вибуховий пристрій, який здетонував.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Пізніше ГУ ДСНС України в Херсонській області повідомила, що внаслідок підриву трактор загорівся. Рятувальники загасили пожежу та дістали загиблого з кабіни.

Що відомо про обстріли Херсонської області 28 березня 2024 року

Близько четвертої години ранку російські військові обстріляли Херсон. Снаряди влучили в будівлю державного університету. В будівлі головного корпусу вишу велика діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.

Вдень російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, двох травмованих пасажирів доправили до лікарні. Пошкоджена тролейбусна контактна мережа — рух електротранспорту у місті зупинено.

Зранку російські військові атакували з безпілотників Берислав. Внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги.

Згодом армія РФ вдруге скинула вибухівку з дрона на Берислав. Двоє людей поранені. Обох у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Російські військові атакували Антонівку. Поранений 61-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, він госпіталізації він відмовився.

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