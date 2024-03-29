СБУ передала до суду обвинувальні акти у колабораційній діяльності щодо двох жителів окупованої Донеччини, які, за інформацією слідчих, добровільно очолили підрозділи російської окупаційної влади.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією слідчих, одним з підозрюваних є колишній держслужбовець, який з 2011 року працював на керівних посадах у виконавчій владі.

"З початком окупації зловмисник добровільно перейшов на бік ворога та працював у "мінюсті" адміністрації загарбників. У 2022 році окупанти призначили його очолювати Макіївку після відсторонення тодішнього мера. У вересні минулого року після фейкових виборів фігурант був переобраний на посаду", — розказали в Службі безпеки.

Другий підозрюваний очолює так званий "відділ житлово-комунального господарства та архітектури володарського району".

"Свій підрозділ зловмисник очолює з липня 2022 року. Здійснює управлінські функції та представляє інтереси своєї адміністрації у псевдоустановах окупантів", — йдеться у повідомленні.

СБУ завершила розслідування та скерувала обвинувальні акти до суду. Їх обвинувачують за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram