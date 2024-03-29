20 тисяч саджанців висадили на Хмельниччині

20 тисяч саджанців сосни, модрини, берези та вільхи висадили лісівники Хмельниччини на п’яти гектарах пустиря у Старокостянтинівській територіальній громаді.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор Подільського лісового офісу Василь Гончар.

Перший заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександр Лукомський зазначив, саджанці висадили на території, непридатній для ведення сільського господарства.

На Хмельниччині висаджували саджанці із субстратом, березень 2024. Суспільне Хмельницький

"Модрина — хвойна рослина з цінною деревиною. Це єдина хвойна рослина, яка скидає хвою на зиму. Ми висаджуємо сіянці з закритою кореневою системою, тобто корінь знаходиться в грудці субстрату, основою якого є торф", — розповів Олександр Лукомський.

За словами майстра Самчиківського лісництва Миколи Бондаря, субстрат — вологий та з добривом: "Висаджуємо так, щоб у випадку, якщо не буде дощу, рослина упродовж деякого часу може виживати сама, підживлення вистачає на декілька років".

Для висадки лісів використовують класичний інструмент – меч Колесова, березень 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Головна спеціалістка Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Людмила Гаврилюк розповіла, висаджує сіянці модрини європейської: "Ми саджаємо модрину в ряду через метр. Це однорічні сіянці".

Людмила Гаврилюк висаджувала сіянці модрини європейської, березень 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Олександр Лукомський пояснив, для посадки сіянців використовують два інструменти, серед яких меч Колесова і садильна труба: "Меч Колесова — класичний інструмент, якому вже більше, як сто років. Ним майже всі ліси в Україні створені за останні понад сто років".

Василь Гончар розповів, цьогоріч на Хмельниччині планують висадити три мільйони вісімсот тисяч сіянців, стільки ж, як минулого року.

Саджанці садять за допомогою спеціального пристрою – садильної труби, березень 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

"Ми плануємо заліснити 1200 гектарів. 123 гектари — це нові ліси. Співпрацюємо з громадами. Вони знаходять деградовані землі, які не використовують, передають їх під заліснення, так дбаємо про майбутні покоління. Закликаємо усі громади, в яких є такі землі, передавати їх нам, щоб створювати ліси", — зазначив Василь Гончар.

Сіянці висаджують у ряд через метр, березень 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

50 гектарів самозаліснених земель передала Старокостянтинівська територіальна громада лісникам Хмельниччини за останні декілька років, розповів заступник Старокостянтинівського міського голови Володимир Богачук.

За словами Василя Гончаря, лісівники Хмельниччини мають запас посадкового матеріалу, щоб засіяти ділянки, які передають громади.

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