За підтримки ООН та Данії: у Миколаєві з'являться три нові автобуси

Миколаїв отримав три нові автобуси, закуплені за фінансової підтримки Уряду Данії та ООН. Це завершення програми, яка передбачала постачання 12 автобусів, дев’ять з яких були доставлені раніше.

Про це 29 березня повідомляє Миколаївська міська рада.

У відомстві зазначили, автобуси передані на баланс комунального підприємства "Миколаївпастранс" і після оформлення документів будуть використовуватися на міських маршрутах.

"Завдяки співпраці Миколаївської міської ради та Уряду Данії Миколаїв отримав останні 3 автобуси з 12 передбачених за програмою ООН. Вони будуть використовуватись на міських маршрутах для перевезення пасажирів у віддалені райони», — розповів виконувач обов'язків директора підприємства Ігор Кушнір.

За його словами, кожен автобус має місткість до 60 пасажирів і обладнаний для перевезення людей з інвалідністю.

"Вони з низькою підлогою та обладнані пандусом", — сказав Кушнір.

Представник офісу посольства Данії у Миколаєві Сергій Бабкін повідомив, що Управління ООН з обслуговування проєктів виконали контракт з постачання автобусів згідно зобов’язань.

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.