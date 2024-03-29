НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За підтримки ООН та Данії: у Миколаєві з'являться три нові автобуси
Громадський транспортООНДаніяМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

За підтримки ООН та Данії: у Миколаєві з'являться три нові автобуси

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Автобуси.
Автобуси. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв отримав три нові автобуси, закуплені за фінансової підтримки Уряду Данії та ООН. Це завершення програми, яка передбачала постачання 12 автобусів, дев’ять з яких були доставлені раніше.

Про це 29 березня повідомляє Миколаївська міська рада.

У відомстві зазначили, автобуси передані на баланс комунального підприємства "Миколаївпастранс" і після оформлення документів будуть використовуватися на міських маршрутах.

"Завдяки співпраці Миколаївської міської ради та Уряду Данії Миколаїв отримав останні 3 автобуси з 12 передбачених за програмою ООН. Вони будуть використовуватись на міських маршрутах для перевезення пасажирів у віддалені райони», — розповів виконувач обов'язків директора підприємства Ігор Кушнір.

За його словами, кожен автобус має місткість до 60 пасажирів і обладнаний для перевезення людей з інвалідністю.

"Вони з низькою підлогою та обладнані пандусом", — сказав Кушнір.

Представник офісу посольства Данії у Миколаєві Сергій Бабкін повідомив, що Управління ООН з обслуговування проєктів виконали контракт з постачання автобусів згідно зобов’язань.

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Вантовий міст у Запоріжжі
У Запоріжжі на вантовому мості відкриють двосторонній проїзд — Федоров
Старий трамвай
У Львові спишуть старі автобуси, трамваї та тролейбуси
транспортна карта Київ цифровий
У квітні здорожчає транспортна карта для проїзду в Києві
У Запоріжжі комісія з перевірки автобусів промоніторила роботу маршруток №85, №90 та №99
У Запоріжжі комісія з перевірки міських автобусів промоніторила роботу трьох маршрутів
На початок